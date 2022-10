La Thaïlande renforce le contrôle des armes à feu après une fusillade dans une crèche

De hauts responsables thaïlandais cherchent à renforcer les lois nationales sur les armes à feu après qu’un ancien policier a tué 36 personnes, dont 24 enfants, dans l’un des pires massacres de masse du pays de mémoire récente. Le Premier ministre Prayuth Chan-ocha a ordonné cette semaine aux autorités de révoquer les licences d’armes à feu des personnes déterminées à s’être comportées d’une manière qui “menace la société” ou “crée le chaos ou l’agitation”, a déclaré le porte-parole du gouvernement Anucha Burapachaisri dans un communiqué. Le Premier ministre a également ordonné une répression de la vente et de la possession d’armes illégales et a demandé aux responsables d’intensifier les tests de dépistage de drogue parmi les responsables gouvernementaux.

Le massacre du 6 octobre dans une garderie a eu lieu dans un pays qui avait déjà une réglementation relativement restrictive sur les armes à feu. Il n’y a pas de droit automatique de posséder une arme à feu et les permis ne sont pas autorisés pour les personnes qui ont été condamnées pour des crimes graves, celles qui ont été considérées comme des malades mentaux ou les personnes sans revenu. Chaque arme nécessite un permis et les candidats doivent expliquer pourquoi ils demandent une licence.

Mais les civils thaïlandais détiennent encore environ 10,3 millions d’armes légales et illégales, selon le Enquête sur les armes légères 2018, le plus important de tous les pays d’Asie du Sud-Est, et les efforts de contrôle des armes à feu ont été mis à mal par une importante contrebande. Pistolets auraient traversé la frontière thaïlandaise en tant que retombées de la guerre civile du Myanmar, et Bangkok a été lutter contre une insurrection armée dans le sud du pays depuis des décennies. Les responsables gouvernementaux, qui peuvent acheter des armes à feu à prix réduit, ont également un chemin relativement facile pour obtenir des armes à feu.

Les inquiétudes concernant l’accès aux armes sont apparues après le déchaînement de couteaux et d’armes à feu de la semaine dernière. Son nombre de morts a dépassé celui de 2012 fusillade dans une école primaire de Newtown, dans le Connecticut, où un homme armé a tué 26 personnes, dont 20 enfants. L’agresseur thaïlandais a été licencié de la police après avoir été pris avec des amphétamines, ont indiqué les autorités. Il a tué des dizaines et blessé beaucoup d’autres dans une garderie de la région rurale du nord-est de Nong Bua Lamphu avant de tuer sa femme, leur fils de 3 ans et lui-même dans sa maison.

La Thaïlande a longtemps lutté contre la violence armée à petite échelle, mais a quand même été « ébranlée dans son cœur » par l’attaque, a déclaré Phil Robertson, directeur adjoint de la division Asie de Human Rights Watch. «Mais il y a eu tellement d’armes à feu en Thaïlande – cet endroit a été inondé d’armes à feu pendant des années. … Je ne suis pas surpris que cela se produise enfin.

Alors que le monde avance, le Myanmar fait face à un bilan croissant et caché

Des responsables gouvernementaux corrompus sont soupçonnés de contribuer à la diffusion d’armes illégales. Plus tôt cette année, un haut responsable local a été arrêté, soupçonné de trafic de centaines d’armes à feu et de milliers de cartouches, ont rapporté les médias thaïlandais. La fusillade du 6 octobre est le deuxième massacre très médiatisé perpétré par une personne liée aux forces de sécurité depuis le début de 2020, lorsqu’un soldat a tiré sur un temple bouddhiste, un centre commercial et d’autres espaces publics, tuant des dizaines de personnes.

La Thaïlande a enregistré environ trois décès liés aux armes à feu pour 100 000 habitants en 2019, selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation, contre environ quatre pour les États-Unis.

“Il y a une tendance croissante à la violence armée, mais les politiques de contrôle de l’accès légal et illégal aux armes à feu ne sont pas concrètement formalisées”, a déclaré Krisanaphong Poothakool, professeur à l’Université Rangsit, près de Bangkok, qui a servi dans la police royale thaïlandaise pendant plus de deux décennies.

Après la fusillade du 6 octobre, les autorités ont décidé de rappeler les armes à feu des fonctionnaires qui en avaient abusé ou s’étaient comportés de manière agressive en service, a rapporté l’agence de presse thaïlandaise affiliée à l’État. Les fonctionnaires titulaires d’un permis d’armes à feu devront également subir un examen régulier de leur santé mentale dans le cadre des nouveaux plans.

Mais il reste à voir si les nouvelles mesures constitueront un effort sérieux pour lutter contre la contrebande d’armes à feu et la violence armée. Lors d’une réunion du cabinet mercredi, Prayuth, le Premier ministre, a souligné le rôle présumé des stupéfiants dans le saccage de la semaine dernière – la police a d’abord déclaré que le tireur se droguait, bien qu’une première autopsie aurait été trouvé aucune trace – alors même qu’il s’est engagé à mieux appliquer les lois sur les armes à feu, le Bangkok Post signalé.

“Ce sera un moment décisif dans l’histoire de la Thaïlande à cause de ce qui s’est passé et de ce qu’ils vont faire à partir d’ici”, a déclaré Jeffrey Simon, expert en terrorisme à l’Université de Californie à Los Angeles. “Nous avons vu ce genre de choc se produire, malheureusement, dans de nombreux autres pays.”