La Thaïlande pourrait expulser vers la Russie un groupe de rock dissident en visite qui a critiqué la guerre en Ukraine

BANGKOK (AP) — Un groupe de rock dissident en visite qui a critiqué La guerre de Moscou en Ukraine et dont les membres ont été arrêtés la semaine dernière en Thaïlande pourraient être expulsés vers la Russie, selon des défenseurs des droits de l’homme et des supporters lundi.

Cinq des sept musiciens jouant avec le groupe de rock progressif Bi-2 ont voyagé avec des passeports russes, a déclaré le lieutenant de police Pakpoom Rojanawipak à l’Associated Press. Au moins quatre des membres seraient des ressortissants israéliens, dont les deux fondateurs, Aleksandr « Shura » Uman et Yegor « Lyova » Bortnik. Le second est également citoyen australien.

La Russie a la réputation de sévir contre les membres de la communauté culturelle critiques à l’égard de la guerre, même ceux qui travaillent à l’étranger. Le Kremlin avait déjà pointé du doigt Ouman et Bortnik pour leur refus de soutenir son opération militaire en Ukraine.

Les membres du groupe ont été arrêtés jeudi sur l’île touristique de Phuket, dans le sud du pays, après avoir donné un concert, prétendument parce qu’ils n’avaient pas les papiers de travail appropriés.

Sur leur page Facebook officielle, ils ont déclaré que tous leurs « concerts se déroulent conformément aux lois et pratiques locales ».

Après avoir payé une amende de 3 000 bahts (environ 85 dollars) chacun, ils ont été placés sous la garde de la police de l’immigration, qui les a envoyés au centre de détention des immigrants de la capitale, Bangkok, selon Sunai Phasuk de Human Rights Watch et des articles parus dans la presse israélienne. .

L’opposant russe auto-exilé et ami de Bi-2, Dmitri Gudkov, a déclaré au service russophone de la radio australienne SBS qu’il pensait que Moscou exerçait des pressions sur la Thaïlande pour que les membres du groupe soient expulsés vers la Russie.

Son inquiétude a été reprise par Sunai, qui a confirmé que les sept musiciens arrêtés étaient toujours détenus lundi à la prison de Bangkok.

“Les membres du groupe de rock dissident Bi-2 risquent de faire l’objet de poursuites sévères et d’autres graves dangers de la part des autorités russes”, a déclaré Sunai à l’Associated Press. “Bangkok ne doit en aucun cas les remettre à Moscou, ce qui constituerait une violation flagrante des lois internationales et thaïlandaises.”

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de la police de l’immigration thaïlandaise.

Marjana Semkina du groupe Iamthemorning a écrit sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter, que son collègue Gleb Kolyadin était l’un des sept arrêtés. Semkina, une auteure-compositrice-interprète d’origine russe qui vit en Grande-Bretagne, a déclaré que Kolyadin, un résident temporaire britannique, jouait le rôle de claviériste chez Bi-2.

Elle a décrit Bi-2 dans son message comme ayant été « gênant pour (le) gouvernement russe pendant un certain temps parce qu’ils forment un très grand groupe et qu’ils sont très clairement anti-guerre et anti-Poutine, alors ils ont quitté le pays un il y a quelque temps, tout comme Gleb.