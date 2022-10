La Thaïlande pleure des enfants, d’autres tués par un ex-policier

UTHAI SAWAN, Thaïlande – Des amis ont étreint des membres de la famille en sanglots aux prises avec une perte stupéfiante vendredi dans une communauté rurale du nord-est de la Thaïlande pleurant les enfants et d’autres victimes tués par un policier licencié lors de la fusillade la plus meurtrière du pays. Au moins 24 des 36 personnes tuées dans l’assaut jeudi dans la petite ville d’Uthai Sawan étaient des enfants.

Vendredi matin, des représentants royaux et gouvernementaux vêtus de manteaux blancs de style militaire se sont alignés pour déposer des couronnes aux tables de cérémonie devant la porte principale du Centre de développement des jeunes enfants. Ils ont été suivis par des membres de la famille en pleurs, qui ont rassemblé leurs mains en prière avant de déposer des fleurs blanches sur le parquet.

“J’ai pleuré jusqu’à ce que je n’aie plus de larmes qui coulent de mes yeux. Ils me traversent le cœur », a déclaré Seksan Sriraj, 28 ans, dont la femme enceinte était enseignante au centre et devait accoucher ce mois-ci. « Ma femme et mon enfant sont partis dans un endroit paisible. Je suis vivant et devrai vivre. Si je ne peux pas continuer, ma femme et mon enfant s’inquiéteront pour moi, et ils ne renaîtront pas dans la prochaine vie. C’est à peu près ça.”

De nombreux proches se sont rassemblés devant la crèche pour entamer le processus de demande d’indemnisation et des psychologues ont également été dépêchés sur place pour les aider. Sept des 10 personnes qui ont été blessées étaient toujours hospitalisées vendredi.

Le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn et la reine Suthida devaient visiter plus tard vendredi deux hôpitaux traitant les blessés, et le Premier ministre Prayuth Chan-ocha devait visiter la garderie et les hôpitaux.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la garderie était suffisamment sécurisée, Seksan a indiqué que l’agresseur était un policier. “Il est venu faire ce qu’il avait en tête et était déterminé à le faire. Je pense que chacun a fait de son mieux. »

La police a émis l’hypothèse que le tireur visait le centre parce qu’il se trouvait près de son domicile. Ils l’ont identifié comme Panya Kamrap, 34 ans, un ancien sergent de police licencié plus tôt cette année en raison d’une accusation de drogue impliquant de la méthamphétamine. Il devait comparaître devant le tribunal vendredi.

Des témoins ont déclaré que l’agresseur était sorti d’une voiture et avait tiré sur un homme en train de déjeuner avant de s’arrêter pour recharger. Le personnel de la garderie a verrouillé la porte, mais le tireur s’est frayé un chemin à travers. Les enfants, principalement des enfants de 2 et 3 ans, faisaient une sieste l’après-midi, et des photos prises par les premiers intervenants montraient leurs corps minuscules toujours allongés sur des couvertures.

Panya s’est suicidé après avoir tué sa femme et son enfant à la maison.

Nopparat Langkapin, un responsable local d’Uthai Sawan, a déclaré que les victimes étaient “tous des enfants de notre communauté”.

« Les proches, les familles et les amis proches sont profondément attristés par cet incident. Et nous avons tous ressenti cela dans toute la communauté très rapidement. La plupart d’entre nous se sentent déprimés et tristes parce qu’ils sont nos enfants », a-t-il déclaré.

L’attaque a eu lieu dans la province de Nongbua Lamphu, l’une des régions les plus pauvres du pays.

Une vidéo prise par un premier intervenant arrivant sur les lieux montrait des sauveteurs se précipitant dans le bâtiment à un étage devant une porte d’entrée en verre brisé, avec des gouttes de sang visibles sur le sol dans l’entrée. Les photos montraient des entailles au visage des victimes et des coups de feu dans la tête.

Dans des images publiées en ligne après l’attaque, des membres de la famille affolés ont pleuré à l’extérieur du bâtiment. Le sol était maculé de sang et des images de l’alphabet et d’autres décorations colorées ornaient les murs.

Les fusillades de masse sont rares mais pas inconnues en Thaïlande, qui a l’un des taux de possession d’armes à feu par les civils les plus élevés d’Asie, avec 15,1 armes pour 100 habitants, contre seulement 0,3 à Singapour et 0,25 au Japon. C’est encore bien inférieur au taux américain de 120,5 pour 100 personnes, selon une enquête réalisée en 2017 par l’organisation à but non lucratif australienne GunPolicy.org.

Les États-Unis et l’Australie ont exprimé leur sympathie et leur solidarité. “Tous les Australiens envoient leur amour et leurs condoléances”, a tweeté le Premier ministre australien Anthony Albanese. « Cette violence est à la fois insensée et déchirante », a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken dans un communiqué.

La pire fusillade de masse en Thaïlande a impliqué un soldat mécontent qui a ouvert le feu dans et autour d’un centre commercial de la ville de Nakhon Ratchasima, dans le nord-est du pays, en 2020, tuant 29 personnes et retenant les forces de sécurité pendant environ 16 heures avant d’être finalement tué par elles.

Près de 60 autres personnes ont été blessées lors de cette attaque. Son nombre de morts a dépassé celui de la pire attaque contre des civils, un attentat à la bombe en 2015 dans un sanctuaire à Bangkok qui a tué 20 personnes. Elle aurait été menée par des trafiquants d’êtres humains en représailles à la répression de leur réseau.

Le mois dernier, un commis a tiré sur des collègues du Collège de guerre de l’armée thaïlandaise à Bangkok, tuant deux personnes et en blessant une autre avant d’être arrêté.

Rising rapporté de Bangkok. Les rédacteurs d’Associated Press Chalida Ekvitthayavechnukul, Elaine Kurtenbach et Grant Peck à Bangkok ont ​​contribué à ce rapport.