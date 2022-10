La Thaïlande pleure après la mort d’enfants d’une école maternelle dans une fusillade | Nouvelles du monde

Des familles désemparées en Thaïlande pleurent la mort de 36 personnes – dont des dizaines d’enfants d’école maternelle – assassinées par un policier limogé lors du pire massacre de l’histoire du pays.

Au moins 24 des 36 personnes abattues ou poignardées à mort dans la petite ville d’Uthai Sawan, au nord-est, se trouvaient des enfants.

Vendredi matin, des représentants royaux et gouvernementaux ont fait la queue pour déposer des couronnes aux tables de cérémonie devant la porte principale du Centre de développement des jeunes enfants.

Les membres de la famille des personnes tuées ont suivi et on pouvait les voir rassembler leurs mains en prière avant de déposer des fleurs blanches sur le parquet.

“J’ai pleuré jusqu’à ce que je n’ai plus de larmes qui coulent de mes yeux”, a déclaré Seksan Sriraj, 28 ans, dont la femme enceinte était enseignante au centre et devait accoucher ce mois-ci.

Image:

Des proches prient lors d’une cérémonie pour les personnes tuées dans l’attaque contre le centre de développement pour jeunes enfants



“Ils traversent mon cœur.

“Ma femme et mon enfant sont partis dans un endroit paisible. Je suis vivant et je devrai vivre. Si je ne peux pas continuer, ma femme et mon enfant s’inquiéteront pour moi et ils ne renaîtront pas dans le la prochaine vie. C’est à peu près tout.

ThaïlandeLe roi Maha Vajiralongkorn et la reine Suthida devaient visiter deux hôpitaux pour soigner les blessés, et le Premier ministre Prayuth Chan-ocha devait visiter la crèche et les hôpitaux. Une veillée était également prévue dans un parc du centre de Bangkok.

Le tireur a été identifié comme Panya Kamrap, 34 ans, un ancien sergent de police licencié plus tôt cette année en raison d’une accusation de drogue impliquant de la méthamphétamine et qui devait comparaître devant le tribunal vendredi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la pépinière était suffisamment sécurisée, M. Seksan a souligné que l’agresseur était un policier.

“Il est venu faire ce qu’il avait en tête et était déterminé à le faire”, a-t-il déclaré.

“Je pense que tout le monde a fait du mieux qu’il pouvait.”

La police a suggéré que le tireur visait probablement le centre parce qu’il se trouvait près de chez lui.