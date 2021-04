Les autorités ont ordonné la fermeture des parcs, gymnases, salons de beauté, théâtres, bibliothèques et garderies du 26 avril au 9 mai. Les restaurants et centres commerciaux sont autorisés à fonctionner entre 11 h et 21 h s’ils suivent des protocoles de distanciation sociale et de santé. Une amende de 20 000 bahts (636 dollars) a été introduite pour ne pas porter de masque.

Taweesilp Visanuyothin, un porte-parole de l’administration de la situation Covid-19, a annoncé que les voyageurs en provenance de l’Inde seraient interdits d’entrer dans le pays à partir du 1er mai, invoquant la montée des infections dans ce pays. Une exception a été faite pour les ressortissants thaïlandais de retour.

Cette décision est intervenue après que le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a exhorté samedi les régions du pays à «Considérer» imettre en place des verrouillages et des couvre-feux afin de contenir la pandémie.

Le journal Nation a cité le porte-parole de l’administration métropolitaine de Bangkok, Pongsakorn Kwanmuang, disant que des gens étaient infectés par Covid-19 au travail et lors de rassemblements publics parce qu’ils ne respectaient pas les règles de distanciation sociale.

Les médias thaïlandais ont rapporté que le gouvernement était confronté à des pressions croissantes de la part des professionnels de la santé et du grand public pour qu’ils prennent des mesures plus drastiques contre Covid-19. Les autorités ont enregistré 11 décès dimanche, dont une femme enceinte de 32 ans, ce qui était un nouveau record quotidien depuis samedi, lorsque huit décès ont été enregistrés. Samedi et dimanche ont vu respectivement 2 839 et 2 438 nouveaux cas.

Dans l’ensemble, la Thaïlande a enregistré 55 460 cas de Covid-19 et 140 décès, selon le gouvernement.

