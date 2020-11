La Thaïlande et les Philippines signent le vaccin AstraZeneca COVID-19

Le National Vaccine Institute de Thaïlande a signé une avance non remboursable sur le marché d’une valeur de 2,38 milliards de bahts (79 millions de dollars) avec AstraZeneca pour réserver le stock du vaccin candidat. Un autre accord de 3,67 milliards de bahts (121 millions de dollars) pour l’achat du vaccin d’essai, connu sous le nom d’AZD1222, a été signé par la division de contrôle des maladies du ministère de la Santé.

“Nous surveillons les fabricants de vaccins dans le monde entier, mais ce groupe a fait des progrès très significatifs”, a déclaré le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha lors de la signature. «Ils pourront probablement produire le vaccin au début de l’année prochaine. Plus important encore, nous devons nous préparer au processus national, y compris l’emballage et la logistique. “

La porte-parole du gouvernement, Anucha Burapachaisri, a déclaré que les responsables réfléchissaient toujours à la manière de donner la priorité aux vaccins. «Ceux qui travaillent en étroite collaboration avec les patients atteints du COVID-19, comme les médecins et les infirmières, devraient être parmi les premiers. Mais cela doit être discuté plus avant », a-t-il déclaré.

Oxford et AstraZeneca ont rapporté lundi que leur vaccin d’essai s’est avéré efficace à 62% chez les personnes ayant reçu deux doses et à 90% lorsque les volontaires recevaient une demi-dose suivie d’une dose complète.

Ils n’ont pas mentionné à l’époque, mais ont reconnu plus tard qu’un problème de fabrication avait conduit certains participants à recevoir «une demi-dose du vaccin comme première dose», un développement qui a conduit à des critiques selon lesquelles les résultats des tests étaient erronés.

On pense que le vaccin pilote AstraZeneca présente plusieurs avantages par rapport aux vaccins concurrents en cours de développement pour les pays moins développés, notamment un coût moins cher et la possibilité d’être stocké à des températures pas aussi froides que les autres.

En octobre, le ministère de la Santé, Siam Bioscience Co. et le conglomérat commercial de SCG a signé une lettre d’intention avec AstraZeneca pour la production et la fourniture du vaccin AZD1222. Cela permettrait à Siam Bioscience de produire le vaccin dans ses propres installations, avec une date de début au milieu de l’année prochaine.