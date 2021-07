La Thaïlande décide de mélanger les doses de vaccin alors que la capitale Bangkok est soumise à des mesures de verrouillage strictes

Lundi, la capitale et la grande région de Bangkok ont ​​été propulsées dans leurs mesures de verrouillage les plus strictes depuis plus d’un an, avec la fermeture totale des services non essentiels ainsi que des couvre-feux en place pour les voyages et les entreprises.

Les mesures de verrouillage sont entrées en vigueur après avoir été annoncées vendredi, la population de Bangkok étant invitée à travailler à distance et à rester chez elle. Les restaurants ont été contraints de fermer leurs portes pour les clients du restaurant, seuls les magasins de médicaments et d’épicerie essentiels étant autorisés à ouvrir, car tous les autres services de vente au détail et de beauté ont reçu l’ordre de fermer temporairement.

Dans le cadre des restrictions sur les coronavirus, les citoyens de Bangkok et de ses cinq banlieues environnantes ont été placés sous un couvre-feu strict de 21 heures à 4 heures du matin et sont interdits de quitter leur domicile sauf en cas d’urgence ou d’autorisation des autorités. Pour assurer le respect de ces règles, 145 points de contrôle ont été mis en place pour surveiller les déplacements entrants et sortants de la capitale, ainsi que les couvre-feux des transports publics de fin de soirée jusqu’au petit matin (21h à 3h).

Les mesures sévères font suite à un pic de cas de coronavirus en Thaïlande, le pays d’Asie du Sud-Est enregistrant près de 10 000 cas par jour – son nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Les décès de Covid ont également atteint un niveau sans précédent, le pays battant son record du plus grand nombre de décès le 10 juillet après que 91 personnes ont perdu la vie à cause du virus.

Le taux de vaccination de la Thaïlande est relativement lent, le pays s’appuyant principalement sur les dons d’autres pays. En février, la Thaïlande était le seul pays d’Asie du Sud-Est à ne pas adhérer au programme COVAX, qui vise à résoudre les inégalités mondiales en matière de vaccins, citant l’incertitude concernant les délais de livraison et les coûts plus élevés comme raisons de retarder la participation. Au lieu de cela, la Thaïlande a décidé fin mai de s’engager dans des échanges de vaccins Covid avec le programme. À l’heure actuelle, seulement 4,7%. de la population thaïlandaise sont entièrement vaccinés.

Afin de renforcer la protection vaccinale, la Thaïlande a décidé de combiner une dose de chacun d’AstraZeneca et de Sinovac, après que plus de 600 membres du personnel médical ont attrapé le coronavirus alors qu’ils étaient entièrement vaccinés par le vaccin chinois.

Parallèlement à un déploiement lent de la vaccination, Bangkok a eu du mal à obtenir des tests adéquats pour sa population, avec des foules de personnes faisant la queue devant un temple pendant la nuit pour confirmer leur statut viral quelques jours seulement avant le verrouillage du 8 juillet. Afin de réduire la pression sur les installations de test dans hôpitaux, le ministère de la Santé publique a permis des tests antigéniques rapides disponibles à l’achat dans les pharmacies pour le public.

Depuis le début de la pandémie, la Thaïlande a enregistré plus de 345 000 cas et 2 791 décès.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!