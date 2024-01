La Thaïlande condamne un homme à 50 ans de prison pour avoir insulté la monarchie

CNN

Une cour d’appel thaïlandaise a prolongé jeudi à 50 ans la peine de prison d’un homme pour insulte à la monarchie, ce qui est considéré comme la peine la plus sévère jamais imposée en vertu de la loi draconienne de lèse-majesté du pays, selon un groupe de défense des droits juridiques.

Mongkol Thirakhot, 30 ans, vendeur de vêtements en ligne et militant politique de la province nord de Chiang Rai, a été initialement condamné en 2023 à 28 ans de prison pour des publications sur les réseaux sociaux jugées préjudiciables au roi.

Jeudi, la cour d’appel de Chiang Rai a déclaré Mongkol coupable d’environ une douzaine d’autres violations de la loi royale sur les insultes et a ajouté 22 ans de prison à sa peine, ont déclaré les Avocats thaïlandais pour les droits de l’homme (TLHR) dans un communiqué.

La Thaïlande possède certaines des lois de lèse-majesté les plus strictes au monde, et critiquer le roi, la reine ou l’héritier présomptif peut conduire à une peine maximale de 15 ans de prison pour chaque infraction – ce qui rend même le fait de parler de la famille royale très risqué.

Les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables en vertu de l’article 112 du Code pénal thaïlandais, ou loi de lèse-majesté, peuvent durer des décennies et des centaines de personnes ont été poursuivies ces dernières années.

Mongkol, également connu sous le nom de « Busbas », a été arrêté en avril 2021 pour 27 publications qu’il avait publiées sur Facebook en mars et avril de la même année. Un tribunal correctionnel l’a reconnu coupable de 14 violations de lèse-majesté et l’a condamné en janvier 2023 à 28 ans de prison.

On ne sait pas exactement quel était le contenu des messages.

La cour d’appel a non seulement confirmé jeudi la condamnation antérieure de Mongkol, mais l’a également déclaré coupable dans 11 des 13 affaires que le tribunal inférieur avait précédemment rejetées, et lui a donc imposé une peine plus longue, a indiqué TLHR.

Le tribunal a déclaré à Mongkol que sa peine avait été réduite d’un tiers grâce à sa coopération pendant la procédure.

La Cour suprême a rejeté la demande de libération sous caution de Mongkol, mais TLHR a déclaré qu’il prévoyait de faire appel du verdict.

“La peine record de 50 ans de prison imposée à (Mongkol) pour ses publications sur Facebook montre indéniablement que la loi thaïlandaise anachronique sur le lèse-majesté a cruellement besoin de réformes”, a déclaré Akarachai Chaimaneekarakate, responsable du plaidoyer au TLHR.

Akarachai a déclaré que « c’est un signal d’alarme » pour que le gouvernement « modifie la loi et la mette en conformité avec les normes internationales ».

“La Thaïlande ne peut pas espérer devenir membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU plus tard cette année si elle refuse de s’attaquer à l’éléphant dans la pièce”, a-t-il déclaré.

Le précédent record de peine de prison pour crime de lèse-majesté remontait à 2021, lorsqu’Anchan Preelert, 65 ans, avait été condamné à 43 ans de prison pour avoir partagé des clips audio sur YouTube et Facebook entre 2014 et 2015 jugés critiques à l’égard de la famille royale du royaume. Le tribunal a initialement condamné Anchan à 87 ans de prison, mais l’a réduite de moitié en raison de son plaidoyer de culpabilité.

Pendant des années, organisations de défense des droits de l’homme et les défenseurs de la liberté d’expression ont déclaré que le lèse-majesté avait été utilisé comme un outil politique pour faire taire les critiques du gouvernement thaïlandais.

N’importe qui – les citoyens ordinaires comme le gouvernement – ​​peut porter plainte pour lèse-majesté au nom du roi, même s’il n’est pas directement impliqué dans l’affaire.

Mais les groupes de défense des droits affirment que le droit à la liberté d’expression en Thaïlande est de plus en plus attaqué depuis 2020, lorsque des manifestations menées par des jeunes ont éclaté dans tout le pays exigeant des réformes constitutionnelles et démocratiques, notamment une réduction du pouvoir et de l’influence de l’armée sur la politique et des réformes de la puissante monarchie. .

TLHR a déclaré que depuis le début de ces manifestations en juillet 2020, au moins 1 938 personnes ont été poursuivies pour leur participation à des assemblées politiques et pour avoir pris la parole, dont 286 impliquant des enfants.

Au moins 262 personnes ont été inculpées de lèse-majesté au cours de cette période, a ajouté le groupe.

Parmi les cas les plus médiatisés figure celui d’un éminent activiste et avocat. Arnon Nampaqui a été condamné en septembre à quatre ans de prison pour lèse-majesté pour un discours qu’il a prononcé en octobre 2020. Arnon a été l’un des premiers militants à appeler publiquement à une réforme de la monarchie pendant les manifestations.

Plus tôt cette semaine, le tribunal pénal a condamné Arnon à quatre ans de prison supplémentaires pour trois publications sur Facebook « critiquant l’utilisation de l’article 112 et le budget de la monarchie », a déclaré TLRH.

Les poursuites pour lèse-majesté se poursuivent en Thaïlande malgré l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement civil, après près d’une décennie de régime soutenu par l’armée.

Plus tard ce mois-ci, l’ancien chef du parti Move Forward Pita Limjaroenrat fait face à deux verdicts qui pourraient le voir banni de la politique et le parti dissous.

Le parti progressiste a remporté le plus de voix lors des élections générales de l’année dernière, mais n’a pas pu former un gouvernement car il n’a pas réussi à obtenir le soutien des parlementaires sur son programme de réforme royale.

Les verdicts incluent une décision de la Cour constitutionnelle sur la question de savoir si Pita avait cherché à renverser la monarchie par le biais de sa campagne électorale visant à modifier la loi de lèse-majesté.

Un autre verdict déterminera s’il a violé les lois électorales en se présentant aux élections tout en détenant des actions dans une société de médias – une affirmation qu’il nie.