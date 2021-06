La Thaïlande assiégée lance une campagne de vaccination de masse contre Covid-19 après une longue attente

« Le gouvernement veillera à ce que tout le monde soit vacciné », Le Premier ministre Prayuth Chan-ocha a déclaré lundi après une visite dans un centre de vaccination de Bangkok alors que le programme national de vaccination commençait.

Au milieu d’une troisième vague de virus, qui a vu les niveaux de cas dépasser de loin ceux des première et deuxième vagues, l’État vise à administrer six millions de doses du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca, qui est fabriqué localement, et le chinois Sinovac a tiré en Juin.

Le gouvernement espère vacciner 70% des 66 millions d’habitants du pays avant la fin de l’année. À ce jour, seulement 2,8 millions de personnes ont reçu une injection lors d’un déploiement initial ciblant les plus vulnérables, y compris les travailleurs de la santé et des transports de première ligne.

Le gouvernement a été fortement critiqué par les partis d’opposition pour sa dépendance excessive à l’égard du vaccin AstraZeneca, fabriqué par la société royale Siam Bioscience. Des inquiétudes sont apparues quant au fait que la capacité de production de la société pourrait avoir été surestimée après que les Philippines ont déclaré que leur commande avait été réduite et retardée.

Bangkok a été obligée de chercher ailleurs pour plus d’approvisionnement, s’approvisionnant en 200 000 vaccins AstraZeneca en Corée du Sud, et espère conclure un accord de 20 millions de coups avec Pfizer dans les semaines à venir.

À ce jour, la Thaïlande a enregistré 179 886 infections et 1 269 décès dus au virus, dont 80% ont été enregistrés lors de la troisième vague. 2 419 nouvelles infections et 33 décès ont été enregistrés lundi.

