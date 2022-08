La Thaïlande approuve la solution d’analyse d’images cérébrales par IA de la start-up sud-coréenne JLK

La société d’IA médicale JLK de Corée du Sud a reçu l’approbation des dispositifs médicaux de la Food and Drug Administration Thailande pour sa solution d’analyse d’images cérébrales par IA.

Fondée en 2014, la startup propose une gamme d’outils d’analyse d’images sous sa plateforme Medihub, qui soutient le diagnostic des maladies neurologiques et cancéreuses. Elle exploite également d’autres plates-formes alimentées par l’IA pour la télésanté, la génomique médicale et la gestion des données, qui se connectent toutes à un seul système cloud.

CE QU’IL FAIT

Atroscan de JLK utilise l’IA pour classer et diviser une image IRM cérébrale 3D en 62 régions et mesurer l’épaisseur du cortex cérébral et le degré d’atrophie cérébrale. Ces résultats indiquent le niveau de vieillissement cérébral d’un patient, que le logiciel peut également comparer à la moyenne de sa même tranche d’âge. Ses autres fonctionnalités comprennent des rapports personnalisés et une analyse et une gestion du suivi.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Avec sa récente autorisation, JLK poursuit son expansion en Thaïlande en mettant l’accent sur l’offre de ses solutions d’IA pour les maladies du cerveau et des poumons, qui surviennent fréquemment chez les personnes âgées. La Thaïlande a une population qui vieillit rapidement, le nombre de ses personnes âgées de 65 ans et plus représentant environ 13,5 % de sa population totale l’année dernière.

L’année dernière, la société a obtenu la même licence de la FDA Thaïlande pour JViewer-X, une solution d’analyse des maladies pulmonaires, et une autre en mai de cette année pour sa solution d’analyse des accidents vasculaires cérébraux Medihub Brain Aneurysm JBA-01K.

“Nous allons accélérer notre entrée sur le marché thaïlandais – le premier marché médical d’Asie du Sud-Est – grâce à la [FDA’s] l’approbation d’Atroscan, qui peut être utilisé pour l’analyse des maladies cérébrales dégénératives telles que la démence », a déclaré Dongmin Kim, PDG de JLK.

APERÇU DU MARCHÉ

Les développeurs sud-coréens d’IA médicale ciblent de plus en plus la Thaïlande, dont le marché des dispositifs médicaux est le septième en Asie-Pacifique. Le mois dernier, Lunit a annoncé son partenariat avec Fujifilm Thailand pour déployer son Logiciels INSIGHT CXR et INSIGHT MMG à l’hôpital international de Bumrungrad. En juin, la FDA Thaïlande a approuvé la demande de VUNO pour commercialiser sa solution de radiographie VUNO Med-Chest basée sur l’IA dans le pays.

Dans d’autres nouvelles liées à la démence, Fujifilm a mis au point un nouvel outil d’IA capable de prédire Progression de la maladie d’Alzheimer chez les patients atteints de troubles cognitifs légers.