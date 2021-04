Un groupe d’experts nommé par le gouvernement a enquêté sur les préoccupations après que six membres du personnel médical à qui le vaccin développé par la Chine a été administré ont éprouvé de la somnolence et des engourdissements – des symptômes similaires à ceux ressentis par les victimes d’AVC. Les individus ont tous reçu des traitements pour les AVC et se sont rétablis, sans autre problème médical signalé.

Après avoir examiné les cas, les autorités sanitaires thaïlandaises ont jugé qu’il n’y avait pas de lien clair entre le vaccin et les effets secondaires, décidant que le pays devrait continuer à inclure Sinovac dans son déploiement.

«Le panel a convenu que nous pouvons continuer à utiliser ce lot de vaccins car les avantages du vaccin l’emportent sur les effets temporaires qui peuvent survenir», Le Dr Kulkanya Chokephaibulkit, président du comité sur les événements indésirables après la vaccination, a déclaré mercredi.

La Thaïlande n’est pas le premier pays à avoir signalé des symptômes de type AVC chez un petit nombre de bénéficiaires du vaccin Sinovac.

En mars, des rapports ont fait état de deux résidents de Hong Kong décédés des suites d’un accident vasculaire cérébral, bien que des experts en vaccins de la région aient déclaré qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre les injections et les accidents vasculaires cérébraux.

Un incident similaire a été signalé aux Philippines, le ministère de la Santé examinant l’innocuité du vaccin après qu’un homme qui l’avait administré plus tard ait été victime d’un accident vasculaire cérébral.

Le ministère a finalement statué que le moment était purement «Coïncidence», et le vaccin était « sûr » et « efficace » utiliser.

Sinovac n’a pas publiquement répondu aux préoccupations de la Thaïlande concernant les effets secondaires possibles du vaccin; Cependant, après les rapports de Hong Kong, le PDG de la société, Yin Weidong, a déclaré au Global Times que la société était « confiante dans la sécurité globale » du vaccin. «Car il a été prouvé qu’il était à l’abri des observations de vaccinations de masse.»

La Thaïlande a reçu deux millions de doses de Sinovac, dont 1,5 million devraient être livrées dans un proche avenir. Jusqu’à présent, 600 000 doses du vaccin chinois ont été administrées à des résidents de tout le pays.

