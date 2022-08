La Thaïlande a suspendu le Premier ministre Prayut Chan O-cha. Que se passe-t-il ensuite ?

Le remaniement inhabituel de la direction fait suite à une décision rendue mercredi par la Cour constitutionnelle de Thaïlande, qui a ordonné à Prayut de se retirer pendant qu’elle examinait s’il avait enfreint la limite de huit ans récemment inscrite dans la constitution.

Prayut a pris le rôle de Premier ministre après un coup d’État militaire en 2014 avant de remporter une élection générale controversée en 2019.

Dans l’intervalle, il a ordonné la réécriture de la constitution du royaume, interdisant au Premier ministre de servir plus de huit ans au pouvoir. Mais la question est maintenant de savoir si Prayut a dépassé sa propre limite.

Plus tôt cette semaine, le tribunal a accepté une pétition signée par 172 législateurs de l’opposition qui affirme que le régime de Prayut a commencé en 2014, lorsqu’il a pris le pouvoir lors du coup d’État. Le tribunal examinera également probablement si son mandat a officiellement commencé en 2017, lorsque la constitution a été réécrite, ou même en 2019, après les élections.

Cinq des neuf juges de la Cour constitutionnelle ont convenu mercredi que Prayut devrait être suspendu pendant que le tribunal examine la question, mais n’ont pas fourni de calendrier pour la décision. Le tribunal a donné à Prayut 15 jours pour soumettre une contre-déclaration expliquant pourquoi il devrait conserver son emploi, une fois qu’il aura officiellement reçu le document du tribunal.

Dans un communiqué, le bureau de Prayut a déclaré qu’il respectait la décision du tribunal.

L’ordre “n’affectera pas l’administration de la nation, le travail effectué par les fonctionnaires ou les politiques en cours du gouvernement”, indique le communiqué.

Qui est aux commandes maintenant ?

Le vice-Premier ministre Prawit Wongsuwan assumera les fonctions de Premier ministre pendant que le tribunal réfléchit à son verdict final, a déclaré mercredi à la presse le porte-parole du gouvernement Anucha Burapachaisri. Prawit lui-même est un ancien chef de l’armée et un partisan de longue date de la monarchie thaïlandaise.

De nouvelles élections sont prévues d’ici mai de l’année prochaine en vertu de la constitution, mais le Premier ministre en exercice a toujours le pouvoir de convoquer des élections anticipées en dissolvant la Chambre des représentants élue.

Prayut a survécu à quatre votes de défiance au cours des derniers mois et semblait prêt à s’accrocher au pouvoir jusqu’aux élections, a déclaré Thitinan Pongsudhirak, professeur à l’Université Chulalongkorn de Bangkok.

Mais les critiques disent qu’il est temps pour lui de partir.

“Il y a eu une certaine mauvaise gestion économique, la politique est toujours polarisée, car au cours des huit dernières années depuis qu’il est Premier ministre – ou depuis qu’il a été nommé Premier ministre – la Thaïlande n’a pas bien fait”, a déclaré Thitinan.

Alors que les manifestations menées par les jeunes semblent s’être apaisées ces derniers temps, il a déclaré que c’était parce que certains des dirigeants du mouvement avaient été poursuivis et que les griefs contre le gouvernement de Prayut subsistaient.

Pourquoi Prayut est-il impopulaire ?

Le règne de Prayut en tant que chef du coup d’État militaire devenu Premier ministre a été entaché d’un autoritarisme croissant et d’une inégalité croissante.

L’ancien chef militaire est arrivé au pouvoir lors d’un coup d’État sans effusion de sang en 2014 qui a renversé le gouvernement chargé de scandales de Yingluck Shinawatra après six mois de troubles civils et de violentes manifestations de rue.

Mais peu de temps après sa prise de fonction, Prayut a interdit toute campagne politique, y compris les rassemblements politiques de plus de cinq personnes. Au cours de sa direction, des centaines de militants ont été arrêtés et inculpés en vertu de lois draconiennes telles que la sédition ou la lèse-majesté, qui interdit de critiquer la famille royale.

En 2020, des jeunes de tout le pays ont défié les menaces du gouvernement soutenu par l’armée de descendre dans la rue et d’appeler à la démission de Prayut. Les manifestations de masse découlaient de promesses non tenues de restaurer la démocratie, et ce que les militants disent est une répression des droits et libertés civiques.

La mauvaise gestion du gouvernement militaire dans la gestion de la pandémie de coronavirus et de l’économie, le népotisme et le manque de transparence et de responsabilité, ont également amplifié les appels à la démission de Prayut.

Le mécontentement à l’égard du gouvernement militaire et de la monarchie du royaume s’est poursuivi jusqu’en 2021.

Le roi Maha Vajiralongkorn, qui a accédé au trône en 2016 et a été couronné en mai 2019, passerait une grande partie de son temps à l’étranger et a été largement absent de la vie publique en Thaïlande alors que le pays était aux prises avec la pandémie de coronavirus.

Depuis qu’il est devenu roi, des milliards de dollars d’actifs détenus par la Couronne thaïlandaise ont été transférés à Vajiralongkorn, affirmant son contrôle des finances royales et augmentant considérablement sa richesse personnelle, ce qui a suscité la colère du public qui est tenu de vénérer la monarchie.