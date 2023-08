Une femme de Houston a été autorisée à quitter les Émirats arabes unis et aurait pris un vol vers les États-Unis mardi après des mois coincé à Dubaï après avoir été arrêté pour « cris » en public lors d’une dispute avec une société de location de voitures.

L’influenceuse des médias sociaux Tierra Allen, qui publie en ligne sous le pseudo « Sassy Trucker », a pris un vol vers les États-Unis depuis les Émirats arabes unis après avoir payé des frais d’environ 1 300 dollars pour faire lever une interdiction de voyager par les autorités, selon le « Détenu à Dubaï ». organisation internationale à but non lucratif qui a travaillé pour assurer son retour.

Tierra Allen, résidente du Texas, pose pour une photo devant l’attraction Global Village à Dubaï, aux Émirats arabes unis, sur une photo publiée sur son compte Facebook en mars 2023. Tierra Allen/Facebook

Radha Stirling, PDG de Detained in Dubai, a annoncé le retour imminent d’Allen dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux, ajoutant que l’affaire avait mis en évidence « le rôle crucial joué par les médias et par le public pour exiger la responsabilité et la justice aux EAU ». .”

« Tierra vivait un cauchemar et risquait des amendes et de longues peines d’emprisonnement, jusqu’à ce que son cas soit mis en lumière par les médias internationaux. Sans cette attention, trop souvent, les autorités émiraties prêtent peu d’attention à la régularité de la procédure, à l’équité et aux droits de l’homme », a déclaré Stirling.

Bonne nouvelle : Tierra Allen a pris un vol de retour aux États-Unis aujourd’hui après que la police a levé son interdiction de voyager. Elle a failli ne pas passer l’immigration à l’aéroport et pensait qu’elle serait emprisonnée, mais tout a fonctionné et Tierra est maintenant soulagée que son cauchemar soit terminé.… — Radha Stirling – PDG @detainedindubai (@RadhaStirling) 8 août 2023

Allen a été arrêté en mai à la suite d’une confrontation avec un employé d’une société de location de voitures à Dubaï.

« On lui a dit au poste de police (Bur Dubaï) qu’elle avait été accusée de « crier », ce qui, en vertu des lois des Émirats arabes unis, est illégal en vertu d’un « comportement offensant », ce qui est une réglementation peu claire et subjective, mais justifie jusqu’à deux ans de prison. prison, une amende et une expulsion », a déclaré Stirling à CBS News le mois dernier.

Stirling a également déclaré à CBS News que l’employé avait tenté d’intimider Allen pour lui faire payer des milliers de dollars qu’elle ne devait pas.

« Tierra est le dernier touriste américain à être pris dans ce qui est un stratagème commun d’extorsion de voitures de location », a déclaré Stirling.

« Les agences de location de voitures sont connues pour ouvrir des poursuites pénales contre les visiteurs avec la promesse d’abandonner l’affaire s’ils sont payés. La prévalence du chantage nuit aux secteurs du tourisme et de l’investissement des Émirats arabes unis et le gouvernement de Dubaï doit réprimer cet abus de procédure », a déclaré Stirling, un militant et avocat spécialisé dans les lois des nations arabes.

Après avoir été arrêtée et libérée sous caution, Allen n’a pas été autorisée à récupérer ses affaires dans le véhicule de location et a remarqué plus tard que plusieurs accusations frauduleuses avaient été tentées sur ses cartes de crédit, qui se trouvaient à l’arrière du véhicule qu’elle avait rendu, selon Stirling.

L’homme qui travaillait à l’agence de location de véhicules et qui a initialement accusé Allen a quitté le pays pour le Pakistan après avoir déposé son rapport de police, a noté Stirling.

Allen s’est vu dire de ne pas retourner à Dubaï par les autorités des Émirats arabes unis, et Stirling a déclaré qu’Allen lui avait dit qu’elle « n’hésitait jamais à revenir ». J’étais tellement stressé tous les jours.

Allen n’a pas posté sur son compte TikTok depuis sa détention.