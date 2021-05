La tête du scrutin conservateur faiblit à la suite d’allégations de sleaze à l’approche des élections

L’avance des conservateurs dans le sondage a diminué ces derniers jours, selon le dernier sondage d’opinion publique à la suite d’une série d’allégations de harcèlement contre Boris Johnson.

Les enquêtes menées pendant la dispute sur le financement de la rénovation de l’appartement du Premier ministre et le lobbying semblent montrer peu de changement dans les chiffres, avec un sondage BMG réalisé pour L’indépendant la semaine dernière, le soutien au parti de M. Johnson avait même augmenté.

Cependant, de nouveaux chiffres des sondeurs Opinium montrent que l’avance du Parti conservateur sur le Parti travailliste chute considérablement de 11 points à seulement cinq points, le parti de M. Johnson avec 42% contre 37% pour le Parti travailliste de Sir Keir Starmer.

Et la cote de favorabilité du Premier ministre, qui avait atteint un niveau élevé après le succès du déploiement du vaccin au Royaume-Uni, a également diminué.

L’enquête menée auprès de 2000 électeurs pour L’observateur a constaté que la favorabilité nette de M. Johnson était de -6 par rapport au dirigeant travailliste, qui était à +8.

Les chiffres représentent une baisse pour M. Johnson et une croissance du soutien à Sir Keir, les deux hommes ayant été à égalité avec une favorabilité de +1 la semaine dernière.

En attendant, un sondage réalisé par Focaldata auprès de 1555 personnes pour Le Sunday Times rapprocher les deux principaux partis, les conservateurs soutenant 40 pour cent contre 39 pour cent pour les travaillistes.

Il a également constaté que les travaillistes progressaient parmi les soi-disant électeurs du mur rouge dans les régions du nord qui étaient auparavant des bastions travaillistes mais sont tombés aux mains des conservateurs en 2019.

Le sondage suggère que les travaillistes soutiennent 45 pour cent dans la région contre 44 pour cent des conservateurs.

Les élections de jeudi marquent le premier défi électoral pour Sir Keir après avoir repris la direction du parti à Jeremy Corbyn.

Cela marque également le premier test de l’opinion publique pour le parti de M. Johnson lors des retombées de la pandémie de coronavirus.

En plus des élections locales anglaises et écossaises et galloises, il y a une élection partielle de Westminster pour Hartlepool, qui est tenue par les travaillistes depuis 1964.