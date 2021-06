La tête du conducteur de Bubba Watson s’envole au milieu du coup, et il fait toujours un birdie sur ce trou | Actualités golfiques

0:53



La tête de club du pilote de Bubba Watson s’est envolée alors qu’il s’élançait au deuxième trou lors de son deuxième tour du championnat des voyageurs. Mais il l’a quand même touché à 295 yards… et a réussi un birdie !

La tête de club du pilote de Bubba Watson s’est envolée alors qu’il s’élançait au deuxième trou lors de son deuxième tour du championnat des voyageurs. Mais il l’a quand même touché à 295 yards… et a réussi un birdie !

Bubba Watson était soulagé qu’aucun spectateur n’ait été blessé lorsque la tête de club de son pilote s’est envolée au milieu du tir lors de son deuxième tour au championnat des voyageurs.

Mais malgré le dysfonctionnement majeur de l’équipement, Watson a quand même réussi à marteler son drive à 295 mètres sur le deuxième fairway alors que sa tête de club, qui s’est détachée juste au moment où il a percuté la balle, se dirigeait vers les galeries.

Heureusement, la tête lâche a raté ses partenaires de jeu et s’est immobilisée dans le rough, bien que Watson ait plaisanté en disant que si quelqu’un devait être touché, il espérait que ce serait Brooks Koepka qui était sur le premier green adjacent au moment de l’incident. .

Watson a quand même atteint son drive sur près de 300 mètres et a fait un birdie

Le gaucher a ignoré l’événement bizarre et a lancé à 10 pieds avant de rouler dans le putt pour birdie, et il a ramassé trois birdies d’affilée à partir du cinquième mais en a rendu un lorsqu’il a raté un putt de trois pieds pour le par sur le neuvième vert.

Le joueur de moins de 66 ans a égalé son effort au premier tour et a été suffisant pour lui valoir la première place du clubhouse au TPC River Highlands, et il a révélé plus tard qu’un arbre fissuré était la cause du départ soudain de sa tête de club de pilote.

« C’est l’une de ces choses », a déclaré le double champion des Masters. « Ma tête de pilote a sauté. C’est l’arbre juste au-dessus de l’hosel. Il est fissuré, cassé, peu importe comment vous voulez l’appeler. La dernière fois que cela s’est produit aurait pu être à la Presidents Cup en Corée, juste avant le premier tee sur la conduite intervalle.

« Heureusement DJ [Dustin Johnson, playing with Koepka] était juste à l’écart et il n’a pas atteint la foule, donc personne n’a été blessé, touché. Personne dans mon groupe ne savait où était le ballon. Une fois que vous frappez, vous vous concentrez sur l’endroit où va la tête du conducteur.

« Mais si je devais frapper quelqu’un, j’espérais que ce serait Brooks. Mais je l’ai raté cependant. Pas si bon pour viser! »

Watson a pu remplacer le pilote cassé par son remplaçant, qui est arrivé sur le quatrième tee, et il a maintenant pour objectif d’imiter le regretté Billy Casper en devenant un quadruple vainqueur de ce tournoi.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours au Royaume-Uni et en Irlande

« Oui, ce serait en bonne compagnie, mais oubliez ça », a-t-il ajouté. « Juste gagner ici ou gagner n’importe où quatre fois, ou quatre fois sur le Tour, toutes ces choses s’additionnent.

« C’est l’une de ces choses où je n’aurais jamais rêvé que je pourrais gagner autant de fois, et maintenant, à un endroit, avoir une chance d’obtenir quatre fois et d’égaler l’un des plus grands de tous les temps, ouais, être le frisson d’une vie. »