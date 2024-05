La tête de Wolverine révélée par Ryan Reynolds

Déplacez-vous, « Dune », il y a un nouveau seau à pop-corn en ville.

Ryan Reynolds a révélé jeudi sur les réseaux sociaux le nouveau seau à pop-corn créé pour « Deadpool et Wolverine » – et la vidéo est tout aussi inappropriée que ce à quoi on pourrait s’attendre de la part du super-héros classé R.

Inspiré du seau à pop-corn viral « Dune 2 », le récipient « Deadpool 3 » est calqué sur la tête de Wolverine, mais il a une bouche comiquement surdimensionnée que vous pouvez remplir de pop-corn (ou de la collation de votre choix). Reynolds a dévoilé le seau avec une courte vidéo sur la chanson épique « Also Sprach Zarathustra » de « 2001 : A Space Odyssey ».

Dans la vidéo, Deadpool caresse lentement le seau à pop-corn Wolverine tandis que la caméra zoome sur ses éléments en plastique. Le pop-corn tombe alors d’en haut et remplit la bouche de Wolverine ; et pour couronner le tout, du beurre lui coule sur le nez. Il s’agit du dernier coup de marketing viral pour « Deadpool et Wolverine », qui devrait être l’un des plus grands films de l’été, voire de l’année.

AMC Theatres a refusé de fournir des informations sur le prix et la disponibilité du seau de pop-corn « Deadpool ». Le seau « Dune 2 » coûtait 24,99 $ et s’est vendu rapidement en raison de sa popularité virale. Les seaux, conçus comme les énormes vers de sable que Paul Atreides de Timothée Chalamet chevauche sur Arrakis, ont même eu leur propre sketch « Saturday Night Live ». Dans une récente interview avec Variétéle PDG d’AMC, Adam Aron, n’a pas été très impressionné par le gag « SNL ».

« Ce n’était pas leur meilleur sketch », a déclaré Aron. « C’était génial qu’ils l’aient fait. Mais quand je pense à « Saturday Night Live », je reviens à John Belushi, Dan Aykroyd, Jane Curtin, Eddie Murphy. J’ai des normes très élevées en matière de comédie sur ‘SNL’.

« Deadpool et Wolverine » sort en salles le 26 juillet.