La tête de Varane aide United à dépasser les Wolves

Manchester United a lancé sa campagne de Premier League avec une mince victoire 1-0 contre Wolverhampton Wanderers au stade Old Trafford lundi soir. Les hôtes n’étaient pas proches de leur meilleur niveau car les Wolves ont réalisé une performance formidable et ont eu les meilleures chances au cours des quatre-vingt-dix minutes.

Lors de leur premier match sous Gary O’Neil, les visiteurs ont commencé du pied avant, jouant avec enthousiasme, ont été positifs sur le ballon chaque fois qu’ils en avaient la possession et ont cherché à frapper United sur le comptoir avec leur jeu de passes fluide.

Les hôtes ont créé la première véritable opportunité du match lorsque Marcus Rashford a réalisé un arrêt intelligent de Jose Sa avec sa course fulgurante derrière la défense des Wolves.

Juste à la demi-heure, Matheus Cunha a dépassé le milieu de terrain de United et a presque créé le premier but de la journée. Sa mise à pied à Pablo Sarabia a créé une ouverture mais le tir de ce dernier a dévié Raphael Varane à sa sortie. Sarabia s’est ensuite tourné vers Cunha mais le Brésilien a traîné son tir juste à côté alors que le score restait sans but avant le coup de sifflet de la première mi-temps.

United bat les loups

Les loups ont eu la malchance de ne pas marquer le premier but alors que Cunha a frappé le poteau cinq minutes seulement après la reprise. Alejandro Garnacho a presque donné l’avantage à United lorsqu’il a battu Sa avec un lob délicat, mais Craig Dawson est revenu pour le diriger au-dessus de la barre transversale pour maintenir le niveau des scores.

Les visiteurs auraient dû prendre les devants à la 73e minute, mais après une merveilleuse interaction, Hwang Hee-chan a tiré directement sur Andre Onana dans le but de United.

United a pleinement profité de l’occasion manquée trois minutes plus tard lorsque Varane a marqué à bout portant. C’est Bruno Fernandes qui a joué un ballon délicieux sur la ligne de fond et après le centre de volée d’Aaron Wan-Bissaka, le défenseur français a hoché la tête pour envoyer les supporters locaux en délire.

Les hôtes ont résisté à un barrage d’attaques tardif alors qu’ils échappaient à un appel de pénalité malgré l’intervention du VAR. Les rediffusions ont suggéré qu’Onana avait fait tomber Sasa Kalajdzic après avoir mal chronométré un coup de poing.

Après le match, O’Neil a reçu des excuses de Jonathan Moss de PGMOL.

Malgré la défaite, O’Neil serait fier de la performance de son équipe à l’extérieur alors qu’ils se préparent à accueillir Brighton. Manchester United, quant à lui, se rendra à Tottenham le week-end prochain.

