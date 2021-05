La tête de Simon Cowell déroute les fans dans un selfie bizarre America’s Got Talent

SIMON Cowell a déconcerté les fans avec son apparence alors qu’il se réconfortait pour une photo avec ses co-stars America’s Got Talent.

Le head-honcho de l’émission, qui fait son retour à la télévision à la suite d’un accident de vélo d’horreur qui l’a vu se briser le dos, ne ressemblait pas à son style habituel dans la photo de groupe – qui ne représentait que sa tête.

Les fans de America’s Got Talent ne pouvaient s’empêcher d’être distraits alors que Simon Cowell semblait glisser dans le coin d’une photo de groupe[/caption]

L’équipage de l’AGT a été capturé autour d’un canapé blanc sur la photo Instagram, que le juge Heidi Klum a publiée sur sa page.

Le modèle était stupéfait en double denim alors qu’elle grignotait un crudite tout en se tenant près de Sofia Vergara, arborant également une tenue bleue.

Terry Crews a terminé la gamme derrière les meubles tandis qu’un Howie Mandel rayonnant, arborant une paire élégante de spécifications rouges et bleues.

Pourtant, c’est le père d’un enfant Simon, 61 ans, qui a semblé le plus étrange, semblant glisser dans le coin du tir.

Le père d’un enfant, âgé de 61 ans, ne pouvait être vu que du cou tandis que le reste de l’équipage de l’AGT prenait une photo parfaite[/caption]

The Sun a révélé en exclusivité que Simon reviendrait filmer la série de télé-réalité en mars[/caption]

Il posa sa tête sur le coussin blanc éclatant et fixa l’objectif avec un regard plutôt vide sur son visage, en contraste avec les poses parfaites de ses co-stars.

Le coup le coupa au niveau du cou, il sembla donc que sa tête flottait simplement dans l’espace.

L’accident était probablement dû au fait que Simon ne savait pas que l’image était prise, ou il aurait pu se sentir un peu sous le temps.

Heidi semblait inconsciente lorsqu’elle a posté la photo avec les mots: «Je passe le meilleur moment avec vous les gars @sofiavergara @terrycrews @simoncowell @howiemandel. »

La star de la télévision se bat pour retrouver sa forme après s’être cassé le dos il y a huit mois[/caption]

Auparavant, The Sun avait révélé en exclusivité que Simon reviendrait au tournage pour AGT d’ici la fin du mois de mars.

La star se bat pour retrouver sa forme après s’être cassé le dos il y a huit mois.

Il parcourt environ 40 miles par semaine sur le tapis roulant alors qu’il se prépare pour un retour aux écrans.

Une source télévisée a déclaré: «Simon a hâte de recommencer à faire ce qu’il aime.

Il se concentre sur son retour depuis des mois.

Le père est tombé de son vélo électrique chez lui à Malibu[/caption]

Simon a félicité son partenaire « incroyable » Lauren Silverman pour l’avoir aidé[/caption]

Le mois dernier, Simon, 61 ans, a raconté à Terri Seymour l’accident de vélo électrique à son domicile de Malibu l’année dernière.

Il a dit: «Cela aurait pu être bien pire. Quand j’ai vu la radiographie, j’aurais presque pu briser ma colonne vertébrale en morceaux, donc je n’aurais littéralement pas pu marcher.

«Je savais que je m’étais cassé le dos à la minute où j’ai atterri, c’était vraiment très soudain et ça m’a fait mal.

La star a ajouté de sa partenaire Lauren Silverman et de son fils Eric: «Elle était incroyable.

Simon, qui a récemment adopté un régime végétalien, sera de retour à l’écran en mai[/caption]





«Elle et Eric, ils étaient comme mon soutien. Je n’aurais pas pu m’en sortir sans eux, alors nous nous sommes rapprochés.

Le juge X Factor a attribué sa nouvelle silhouette svelte et sa perte de poids à un régime végétalien.

X Factor et le patron de Britain’s Got Talent, Simon et America’s Got Talent, seront diffusés sur les écrans de télévision américains en mai.