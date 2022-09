La Polonaise Iga Swiatek a remporté sa deuxième victoire majeure de 2022 à New York

Iga Swiatek, 21 ans, a montré pourquoi elle est la force la plus dominante du tennis féminin aujourd’hui en lançant le défi acharné d’Ons Jabeur pour remporter sa troisième victoire en carrière en Grand Chelem à l’US Open de New York tard samedi soir.

La star polonaise a eu besoin d’un peu moins de deux heures pour remporter ce qui était le premier titre majeur sur terrain dur de sa carrière après deux victoires précédentes sur terre battue à Roland-Garros (2022 et 2020) avec une victoire 6-2 7-6 (5) contre la Tunisienne, qui disputait sa deuxième finale consécutive en Grand Chelem après avoir perdu contre Elena Rybakina à Wimbledon il y a plusieurs semaines.

La victoire de Swiatek peut être considérée comme une sorte de changement de garde au sommet du sport étant donné que cette victoire la cimente en tant que première joueuse à remporter sept titres en une seule saison depuis que Serena Williams a réalisé le même exploit en 2014.

Williams a mis fin à sa carrière record plus tôt dans le même tournoi.

La plus jeune femme à remporter son troisième titre majeur depuis Maria Sharapova (20 ans) en 2008 🏆🏆🏆@iga_swiatek | #US Openpic.twitter.com/6aWkaHdEqp – wta (@WTA) 10 septembre 2022

Swiatek a joué tout comme le meilleur joueur du monde. Elle a rapidement pris les devants alors que Jabeur – qui tentait de devenir la première femme africaine et arabe à remporter un titre majeur – a eu du mal à prendre pied et n’a remporté que deux points lors des trois premiers matchs.

Jabeur, cependant, a montré un certain défi en arrachant quelques vainqueurs nets, mais l’impressionnante précision de Swiatek l’a maintenue coincée et lui a rarement donné l’occasion de prendre de l’élan pour bénéficier de la gamme de tirs nets et de contres précis qui avaient défini sa course vers la finale.

Après un premier set dominant, Swiatek a pris une avance de 3-0 dans le deuxième et le résultat semblait une simple formalité, mais Jabeur – qui passera à la deuxième place du classement après l’événement – a riposté à 4-4 mais la riposte avéré être un peu plus qu’un retard à l’inévitable.

Bien qu’il ait raté une balle de match à 5-6, Swiatek a remporté la victoire à domicile lors du tie-break du deuxième set.

Un message du champion, @iga_swiatek 🗣 pic.twitter.com/kTQQwFTHpR – Open de tennis des États-Unis (@usopen) 10 septembre 2022

Félicitations Iga! Tu es un grand champion et tu l’as encore prouvé sur la plus grande scène. Je suis si heureuse pour toi🏆 🎾 🇵🇱 @US Open @iga_swiatek – Robert Lewandowski (@lewy_official) 11 septembre 2022

“Je ne savais pas si j’étais encore au niveau pour gagner un Grand Chelem, surtout à l’US Open où la surface est si rapide“, a-t-elle déclaré par la suite.

“C’est aussi comme une confirmation pour moi que [the] le ciel est la limite.

“À présent. Je dois me contenter de ce qui se passe en ce moment. Je vais voir comment je vais réagir. Parce que gagner l’US Open est également différent de gagner un chelem en Europe ou en Australie parce que je ne sais pas comment la popularité va changer, si elle va changer. Pour l’instant je vais plutôt observer et apprendre.”

Jabeur, quant à elle, a rendu hommage à son adversaire et a suggéré qu’un nouveau standard a été établi dans le tennis féminin.

“Elle a vraiment mis la barre très haute. C’est super pour notre sport», a déclaré le Tunisien. “Je continuerai à faire mon truc et j’espère que je la rattraperai.”