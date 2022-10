La tête de série n°2 Sukant Kadam espère remporter la médaille d’or

Le numéro 3 mondial Sukant Kadam commence sa quête dans le championnat du monde de badminton para BWF avec de nombreuses raisons de performer.

Classé n ° 2 dans l’épreuve du simple masculin SL-4, qui débute demain à Tokyo, au Japon, le navetteur basé à Pune envisage d’améliorer sa performance pour la médaille de bronze qu’il a obtenue lors de la dernière édition tenue à Bâle, en Suisse, en 2019.

“Personnellement, gagner l’or est le but ultime, mais dans une compréhension réaliste, faire la finale sera un pas en avant”, a déclaré Sukant, qui disputera son troisième championnat du monde. Auparavant, Sukant avait joué en 2017 à Ulsan, édition coréenne (quart de finaliste) et en 2019.

À Tokyo, Sukant entame son tournoi à la ronde (phase de groupes) dans le groupe B aux côtés de Hassan Mubiru (Ouganda) et Vievan Thuong Nguyen (Vietnam) avec un œil sur le sommet et passe au tour éliminatoire (tableau principal).

“Je suis en bonne forme et je me suis entraîné très dur”, sur sa préparation pour le défi à venir. À propos de sa préparation, il déclare: «Une formation axée sur la cohérence et l’amélioration des compétences définies a été de mise. Je suis prêt à faire face à toutes les situations.

Pour Sukant, Tokyo, le Japon a eu des souvenirs doux-amers et suffisamment pour se pousser à bien faire. Ayant participé à deux tournois dans le passé, le Japan Para Badminton International 2018 lui a valu une médaille d’argent, tandis que lors de l’épreuve paralympique 2019, il était quart de finaliste.

Cependant, dans le cas d’être si proche et pourtant si loin, 2020 a été l’année où il a raté de jouer sur la plus grande scène – les Jeux olympiques. Classé n ° 5 mondial et troisième derrière Tarun Tarun et Suhas L Yethiraj, il manquait de qualification. “Oui, c’est comme si vous en gagniez et en perdiez et je pense que ce moment m’a aidé à mieux me préparer pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 et le Championnat du monde est l’endroit où je cherche à commencer un voyage pour faire des Jeux olympiques un rêve”.

Avec des enregistrements positifs déjà en place, qui incluent l’entrée en championnat avec un classement individuel élevé (n ° 2 contre n ° 3 les deux fois plus tôt, le seul défi réside dans le n ° 1 mondial, le champion en titre Lucas Mazur (France ) au Pays du Soleil Levant.

