La tête de série Alexander Zverev s’écrase à Munich contre la n ° 107 mondiale Ilya Ivashka en quarts

La tête de série Alexander Zverev s’est écrasée du tournoi ATP sur terre battue de Munich après une défaite choc contre le qualificatif Ilya Ivashka en quarts de finale vendredi. Bien qu’il ait remporté le premier set sur un bris d’égalité, Zverev, le champion de Munich 2017 et 2018, s’est retiré 7-6 (5), 5-7, 3-6 après qu’Ivashka, de Biélorussie, ait converti sa première balle de match. Le joueur de 27 ans est classé 101 places sous le numéro six mondial Zverev, 24 ans, qui a commis de nombreuses erreurs. « C’est un match que je n’aurais jamais dû perdre – je suis triste et déçu », a admis l’Allemand Zverev.

La moitié de ses 14 doubles fautes sont survenues dans le set décisif alors que Zverev perdait après deux heures et 33 minutes tandis qu’Ivashka atteignait une demi-finale en tournée pour la première fois de sa carrière.

En demi-finale de samedi, Ivashka affrontera l’Allemand Jan-Lennard Struff qui a eu besoin d’exactement trois heures pour sceller une victoire de 6-4, 4-6, 7-6 (7/3) contre Filip Krajinovic, quatrième favori.

« Ivashka joue assez bien au tennis ici », a déclaré Struff après que le Biélorusse de 27 ans ait « bluffé » le Finlandais Emil Ruusuvuori 6-1, 6-2 au premier tour.

C’est la première fois que Struff, 31 ans, atteint les demi-finales à Munich depuis 2014 et ce sera sa huitième tentative pour atteindre la finale d’un tournoi ATP pour la première fois.

« Je n’ai pas encore franchi cette étape finale pour jouer pour un titre et, bien sûr, j’aimerais le faire », a ajouté Struff.

Les quarts de finale restants entre l’Australien John Millman et le Norvégien Casper Ruud, ainsi que le match de Nikoloz Basilashvili avec l’heureux perdant Norbert Gombos, se termineront samedi après que la pluie a interrompu les deux matches.

