La tête de ce membre du Congrès flottait à l’envers lors d’une audience du Congrès en ligne

Mercredi, le Comité des services financiers de la Chambre des États-Unis s’est réuni en ligne pour faire avancer le dernier programme de secours en cas de pandémie. Comme d’autres réunions de ce type, la réunion du comité de la Maison des services financiers a également eu lieu sur Zoom, mais celle-ci est venue avec une tête flottante à l’envers. La tête flottante du représentant Tom Emmer (R-MN) est apparue à l’envers tout en faisant une déclaration standard sur les mesures.

Le membre du Congrès Tom Emmer, interrogé sur le problème, a déclaré: « Je ne sais pas ce qui s’est passé. Il est juste sorti de cette façon. Je l’ai éteint et rallumé et je suis toujours … d’accord, » et puis poursuivi l’audience. Dans un tweet après l’audience, Emmer a déclaré: « Je ne suis pas un chat », tout en tweetant une capture d’écran de sa tête flottante. On ne sait pas ce qui a causé ce problème qui a conduit à la tête d’Emmer à l’envers, mais les logiciels de vidéoconférence sont connus pour avoir de tels exploits. Par exemple, un jour plus tôt, un filtre Zoom a piégé un avocat comme un chat adorable lors d’une audience en direct qui est devenue virale après que le juge a tweeté un clip. Ensuite, l’avocat n’a pas été en mesure de comprendre comment supprimer le filtre avant de passer à l’audience et a même suggéré de continuer avec le visage du chat.

Comme toutes les procédures ont été mises en ligne depuis la pandémie de COVID-19, cela a introduit une courbe d’apprentissage abrupte qui a été difficile à surmonter pour certains utilisateurs.