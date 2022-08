La tête d’affiche de la vengeance de l’UFC 281 annoncée pour Adesanya

Le Néo-Zélandais affrontera l’ennemi juré brésilien Alex Pereira au Madison Square Garden

Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, aura la chance de venger deux de ses défaites les plus douloureuses dans les sports de combat le 12 novembre au Madison Square Garden.

Comme annoncé par la promotion d’élite MMA vendredi soir, le Néo-Zélandais devrait affronter l’amer rival brésilien Alex Pereira dans le combat principal de l’UFC 281 à New York.

Avec Pereira qui a remporté deux victoires sur Adesanya depuis ses jours de kickboxing, dont la dernière, en 2017, a été remportée par un KO brutal, “The Last Stylebender” a la chance de se venger une fois pour toutes de “Stone Hand”, ce qui est pas perdu pour lui.

Postant sur Twitter peu de temps après l’annonce de l’UFC, Adesanya a partagé une photo de la paire et a écrit : “La vengeance est à moi dit le seigneur.”

“Brooooo, j’ai dit la même chose aussi !! Ça se termine ici. Tuer ou être tué,” il ajouta.

Rencontrer Pereira voit l’UFC et son président Dana White honorer les souhaits d’Adesanya, qui ont été rendus publics après son dernier combat contre Jared Cannonier.

Après avoir remporté une décision unanime contre l’Américain à l’UFC 276, Adesanya a appelé Pereira et a menacé de l’avoir “gelé comme Elsa” en référence au film populaire de Disney – une remarque qui l’a trouvé ridiculisé par un autre ennemi juré de l’ancien dirigeant des poids légers Jon Jones.

Pereira avait impressionné plus tôt sur la carte en aplatissant Sean Strickland avec un KO brutal au premier tour, et a rejoint la foule de fans de combat mécontents, y compris Hollywood A-lister Chris Pratt qui n’a pas été ému par la victoire timide d’Adesanya sur Cannonier.

Pereira a dit qu’il “vraiment” l’a bouleversé “pour voir comment il [Adesanya] combattu ce soir”.

“Une performance comme celle-là est un manque de respect envers la foule”, Pereira a continué par l’intermédiaire d’un traducteur.

“J’ai vu des milliers et des milliers de personnes ici, je ne pouvais même pas compter combien, et c’est triste de voir des gens huer comme ça pendant un combat pour le titre.

“Les gens partaient au quatrième tour comme si le combat était terminé. Cela me bouleverse vraiment”, a conclu Pereira.

Terminant sa carrière de kickboxeur avec une fiche respectable de 75-5, Adesanya a une fiche de 23-1 en MMA et est invaincu dans la division des poids moyens.

Depuis qu’il est devenu champion en 2019 en arrêtant Rob Whittaker à l’UFC 243 à Melbourne, Adesanya a mis en place cinq défenses de la sangle de 185 livres et est sur une séquence de trois victoires consécutives depuis qu’il a perdu une tentative de redevenir un roi à deux divisions puis poids lourd léger champion Jan Blachowicz en mars de l’année dernière.

Quant à Pereira, qui a deux ans de plus qu’Adesanya à 35 ans, il n’a fait ses débuts à l’UFC qu’à l’UFC 268 au Madison Square Garden en novembre 2021 et se battra pour le titre là-bas un an et six jours plus tard.

Perdant ses débuts en MMA, il s’est depuis lancé dans une course fulgurante de six victoires pour passer à 6-1, avec cinq de ces victoires.

À l’UFC, Pereira a une fiche de 3-0 et a déjà deux bonus Performance of the Night à son actif.