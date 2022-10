La tête courageuse d’Antonio Rudiger envoie Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions

Le Real Madrid a atteint la Ligue des champions en huitièmes de finale avec un match nul 1-1 contre le Shakhtar Donetsk à Varsovie mardi.

Antonio Rudiger a marqué une tête courageuse dans les arrêts de jeu pour égaliser et faire passer les champions en titre aux huitièmes de finale.

L’équipe ukrainienne, disputant ses matches à domicile en Pologne en raison de l’invasion russe de l’Ukraine, a impressionné et a pris l’avantage grâce à Oleksandr Zubkov au début de la seconde période.

Il semblait que Madrid était sur le point de perdre son premier match de la saison dans toutes les compétitions, mais Rudiger est rentré chez lui après le centre de Toni Kroos à la cinquième minute sur cinq supplémentaires, heurtant la tête du gardien Anatoliy Trubin dans le processus.

Rudiger a quitté le terrain couvert de sang et le gardien du Shakhtar a dû voir les dernières secondes avec un bandage enroulé autour de la tête.

“Il a une longue coupure sur le front, il y a beaucoup de sang, mais il va bien”, a déclaré l’entraîneur Carlo Ancelotti à Movistar. “Il voulait retourner sur le terrain, mais on s’est rendu compte qu’il était blessé. Je ne pense pas que ce soit trop grave.

« Nous n’avons pas bien joué, mais cette équipe n’abandonne jamais. On est dans les 16 derniers, dans une soirée qui s’annonçait mal. C’est une bonne chose. (Mais) en tant qu’équipe, ce n’était pas une soirée idéale.

Madrid mène désormais le groupe F avec 10 points, devant le RB Leipzig avec six, après avoir battu le Celtic 2-0 en Écosse, tandis que le Shakhtar est troisième avec cinq.

Ancelotti avait reposé Vinicius Junior, entre autres, en gardant un œil sur le Clasico de dimanche contre ses rivaux amers de Barcelone au Santiago Bernabeu.

Cependant, le talisman madrilène Benzema a commencé le match après avoir raté la victoire 1-0 sur Getafe samedi, et a été le premier à tester Trubin avec une explosion directe sur le gardien de but.

L’Ukrainien a réalisé plusieurs arrêts brillants au Santiago Bernabeu lors d’une défaite 2-1 la semaine dernière, mais a connu une première mi-temps beaucoup plus calme à cette occasion.

Trubin a fait un autre arrêt pour nier Benzema sous un angle serré, mais n’avait pas grand-chose d’autre à faire car Los Blancos cliquaient rarement en attaque. Le meneur de jeu belge Hazard, doté d’un départ rare dans le milieu de terrain offensif, était invisible.

“Eden, comme Karim, a eu des difficultés, les lignes étaient difficiles à franchir, ils n’avaient pas beaucoup de chance de se mettre entre eux”, a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse.

« Nous avons très mal joué aujourd’hui, mais même quand les choses ne vont pas bien, nous n’abandonnons pas et nous nous battons jusqu’au bout. Et nous nous sommes qualifiés pour le tour suivant, car seuls ceux qui sont au tour suivant peuvent gagner la Ligue des champions.

– Désespoir –

Ancelotti a réagi au but du Shakhtar en retirant Hazard et Aurelien Tchouameni et en lançant Vinicius et Luka Modric.

Pourtant, l’équipe ukrainienne, remplie de jeunes joueurs après le départ de nombreux membres de l’équipe senior à cause de la guerre, était infatigable.

Vers l’avant, Zubkov a joué dans Lassina Traoré, qui a d’abord été refusé par le gardien madrilène Andriy Lunin, puis la barre transversale, à quelques centimètres du deuxième but.

Lunin a été contraint à un autre arrêt par l’électrique Zubkov de loin et Ancelotti a jeté plus d’étoiles depuis le banc, avec David Alaba, Eduardo Camavinga et Marco Asensio entrant dans la mêlée.

Vinicius aurait dû égaliser à trois minutes de la fin mais se dirigeait bien au-dessus de la barre transversale à bout portant, peut-être rebuté par le défenseur Valeriy Bondar qui se jetait devant pour tenter de bloquer le Brésilien.

Ce fut également une autre soirée frustrante devant le but pour Benzema, qui n’a pas marqué en trois apparitions depuis son retour d’une blessure à la cuisse et s’est retiré du match, bien qu’il soit resté pendant 90 minutes.

Avec le temps qui s’écoule, il semblait que la séquence sans défaite de Madrid était terminée, mais la bravoure de Rudiger à la fin signifiait qu’ils n’avaient pas goûté à la défaite en 13 matches et qu’ils seraient dans les 16 derniers de la Ligue des champions, en février 2023.

“Comme toujours, nous avons continué jusqu’à la dernière minute et je pense que nous le méritions”, a déclaré Toni Kroos. “Nous n’étions pas aussi bons que la semaine dernière, nous avons beaucoup perdu le ballon. Cela en fait un match difficile, surtout en Ligue des champions. C’est un point très important, si vous regardez le tableau des groupes.

«Nous savons à quel point Antonio est fort dans la surface. J’ai vu (sa blessure), j’ai vu de plus belles choses dans ma vie – j’espère qu’il ira mieux dès que possible.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici