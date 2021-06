La tête brûlée italienne Gattuso démissionne après seulement 23 jours à la Fiorentina – et est DÉJÀ liée au travail des Spurs après l’échec de l’accord avec Fonseca

Il est allégué que les deux parties n’ont pas pu se mettre d’accord sur les joueurs à signer dans la fenêtre actuelle, l’équipe de Florence n’ayant pas les moyens de se permettre des suggestions telles que Sergio Oliveira de Porto et Goncalo Guedes de Valence.

Dans une démonstration désagréable de la puissance des agents de nos jours, ces stars portugaises sont toutes deux inscrites dans les livres du propre représentant de Gattuso, Jorge Mendes.

Alors que Gattuso a mis le stylo sur papier pour son troisième passage managérial après des passages à l’AC Milan et à Naples le 25 mai, il n’avait pas été prévu de prendre la relève avant le 1er juillet et n’a donc même pas dirigé une seule séance d’entraînement à La Viola.

Déclaration ACF Fiorentina : Gattuso#ACFFiorentina#Fiorentinahttps://t.co/MzjzddODbw – ACF Fiorentina Anglais (@ACFFiorentinaEN) 17 juin 2021

« L’ACF Fiorentina et l’entraîneur Rino Gattuso, d’un commun accord, ont décidé de ne pas donner suite aux accords préventifs et donc de ne pas commencer la prochaine saison de football ensemble.

« Le club travaille maintenant à identifier un choix technique qui guidera la Viola vers les résultats que méritent la Fiorentina et la ville de Florence », il a écrit dans un communiqué.

Gennaro Gattuso a passé plus de temps en Coupe du monde 2006 (27 jours du premier match au dernier) qu’en tant que manager de la Fiorentina (23 jours). – Richard Jolly (@RichJolly) 17 juin 2021

Comme l’a souligné le statisticien Richard Jolly, Gattuso a passé plus de jours à la Coupe du monde victorieuse de 2006 pour l’équipe nationale italienne (27) que lors de sa dernière mission, les réactions ont représenté un mélange d’amusement et de dégoût sur les réseaux sociaux.

« [He] a duré plus longtemps que la Super League », a souligné un individu sec, en référence au récent projet raté de 12 géants européens de former leur propre compétition d’échappées et d’abandonner à la fois leurs championnats nationaux et la Ligue des champions.

« Le seul entraîneur de l’histoire du club qui n’a pas perdu un seul match. Une performance incroyable », dit un autre à côté d’un emoji abasourdi.

« Alors, de quoi parlaient-ils lorsqu’ils négociaient sa nomination ? La météo ? » il a été demandé avec incrédulité.

« Parfois peut-être bien, parfois peut-être merde, » est venu un autre commentaire, qui était un clin d’œil à une célèbre explosion de conférence de presse de Gattuso liée dans ce contexte à l’embauche d’anciens joueurs en tant que managers et gestion en général.

« [Marcelo] Bielsa serait fier », il a été souligné, à côté d’une capture d’écran partagée d’un titre de l’actualité qui racontait comment le tacticien de Leeds United avait quitté un emploi à la Lazio après seulement deux jours.

parcours de gattuso en tant que manager de la fiorentina pic.twitter.com/gueSL1krOH – ✌🏼ARANE (@RamosaelVarane) 17 juin 2021

Gattuso pour les temps forts de la Fiorentina pic.twitter.com/GhfcnZTgmK – Alex (@CFC_Alex10) 17 juin 2021

Faits saillants de Gattuso à la FIORENTINA😭😭😭 pic.twitter.com/MUJ6SnTIjj — Agent CR 🎯🆔 (@CR07GOAT07) 16 juin 2021

« En un mot, tout ce qui ne va pas avec le jeu professionnel. Des agents qui dirigent des clubs, » a conclu un utilisateur mécontent de l’influence de personnalités telles que Mendes et Mino Raiola à l’époque moderne.

Dans une tournure remarquable, il n’a pas fallu longtemps pour que Gattuso soit lié au poste de direction vacant au sein de l’équipe de Premier League anglaise Tottenham, après que les pourparlers du club londonien avec l’ancien patron de la Roma Paulo Fonseca auraient échoué.

Paulo Fonseca à Tottenham est à 100% de réduction. L’accord s’est effondré en raison de problèmes fiscaux malgré le contrat déjà terminé et sur le point d’être signé – Fonseca bénéficiait d’avantages fiscaux d’une loi italienne qui n’est pas applicable au Royaume-Uni 🚨⚪️ #THFCSpurs en pourparlers avec Gattuso maintenant, selon @DiMarzio. -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 17 juin 2021

« Paulo Fonseca à Tottenham est à 100 % » a tweeté le gourou des transferts Fabrizio Romano.

« L’accord a échoué en raison de problèmes fiscaux malgré le contrat déjà achevé et sur le point d’être signé – Fonseca bénéficiait d’avantages fiscaux d’une loi italienne qui n’est pas applicable au Royaume-Uni.

« Spurs en pourparlers avec Gattuso maintenant » a-t-il ajouté, citant son collègue expert Gianluca Di Marzio

De retour à la Fiorentina, maintenant que Gattuso est passé à autre chose, la rumeur dit que l’ancien entraîneur lyonnais Rudi Garcia pourrait prendre les rênes du stade Artemio Franchi.