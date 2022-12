La Tesla de la femme refuse de se déverrouiller pendant les hivers glacés et Twitter a une solution

Lorsque le temps froid frappe et que vous devez sortir, tout le monde se précipite vers la sécurité et la chaleur de sa voiture. Mais cette propriétaire de Tesla s’est retrouvée bloquée dans le froid lorsque sa voiture a refusé de s’ouvrir. Non pas que la voiture avait beaucoup de choix dans la situation. En raison des conditions météorologiques froides, sa poignée était gelée. L’utilisateur de Twitter a partagé un clip d’elle-même essayant de déverrouiller la voiture, mais la poignée ne bougeait tout simplement pas. Cela est dû à la tempête de neige qui a fait des ravages dans certaines régions des États-Unis et a également touché certaines régions du Canada. Jetez un œil ici :

Alors que beaucoup sympathisaient avec l’utilisateur de Twitter pour ses difficultés hivernales, d’autres lui ont fait savoir qu’il existait des fonctionnalités simples qui pourraient résoudre ce problème. Quelques-uns ont mentionné que l’application Tesla a une fonctionnalité pour déverrouiller la porte sans avoir besoin d’utiliser les poignées. D’autres lui ont conseillé de garer sa voiture dans un garage chauffé pour éviter les tracas de l’hiver. Une personne a écrit : « Les poignées ne sont pas le seul problème, n’est-ce pas ? La fenêtre qui ne glisse pas lorsqu’elle est givrée signifie que je ne peux pas fermer la porte… Je pense que tu as raison Rachel, c’est une erreur de conception. Ils le corrigent avec une solution de contournement, mais cela commence par une erreur. Moi aussi j’aime la voiture, mais je suis d’accord avec ta remarque.

«Vous obtenez certainement beaucoup de commentaires si bons sur vous pour cela. Bienvenue en Ontario! Si vous garez votre voiture à l’extérieur sous une pluie verglaçante, vous devez être prêt à faire face aux conséquences. Les serrures gèlent aussi sur les voitures ordinaires, les essuie-glaces gèlent sur les pare-brise, les rétroviseurs collent aussi », lit un autre tweet.

Un utilisateur a dit : “Peut-être que je me trompe mais je pense avoir vu il y a quelque temps que les voitures Tesla avaient un système pour dégivrer l’extérieur du véhicule.”

