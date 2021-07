La terrifiante propagation de la variante Delta à travers le Royaume-Uni a été mise à nu sur des cartes choquantes

CES cartes choquantes montrent comment la variante Delta est devenue dominante dans tous les coins du pays en quelques semaines.

La souche est à l’origine de plusieurs centaines de milliers d’infections chaque jour, car elle représente désormais environ 99% de tous les cas.

Ces cartes montrent à quelle vitesse la variante Delta est devenue dominante en Angleterre Crédit : Institut Wellcome Sanger

Delta, identifié pour la première fois en Inde, a été détecté pour la première fois au Royaume-Uni à la mi-avril.

C’était l’un des trois indiens qui sont arrivés sur le sol britannique à peu près au même moment, mais ont décollé à un rythme beaucoup plus rapide.

Son avantage biologique de pouvoir se propager plus rapidement que toute autre variante lui a permis de devenir endémique même avec certaines restrictions toujours en place.

Et alors que les mesures commençaient à s’assouplir et que des millions de personnes n’étaient toujours pas vaccinées, elle a rapidement dépassé la variante Alpha (Kent) qui dominait depuis décembre.

Les données du Wellcome Sanger Institute révèlent que dans presque toutes les autorités locales d’Angleterre, la variante Delta est la souche la plus répandue.

Il s’implante maintenant dans des parties du Nord-Est qui, jusqu’à présent, avaient été à peine touchées.

Les cartes montrent qu’il y a environ un mois – le 12 juin – plusieurs autorités n’avaient pas encore été dépassées par Delta.

Les statistiques les plus récentes, au 3 juillet, brossent un tableau très différent.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Et bien que les cas semblaient s’être améliorés dans certains des points chauds, ils sont à nouveau en augmentation.

Les cas par semaine sont toujours les plus élevés dans les régions du nord-ouest, où la variante Delta a frappé pour la première fois.

Manchester signale près de 680 infections tous les sept jours.

Les points chauds d’origine comme Bolton et Blackburn avec Darwen avaient des charges de travail tout de suite mais voient maintenant une nouvelle augmentation.

« Il semble y avoir un malentendu que la vie reviendra à la normale à partir de là (19 juillet), et que nous pouvons jeter toutes les précautions, et franchement, ce serait dangereux. » Professeur Helen Stokes-Lampard

Les villes comptaient respectivement 136 et 160 cas par semaine jusqu’au 26 juin. Mais ce chiffre est passé à 487 et 539 au 3 juillet.

Les autres hotspots actuels incluent Birmingham (430), Wigan (349), Bury (273) et Leicester (241).

En comparaison, certaines parties du Sud-Ouest, du Sud-Est, de l’Est et du Nord-Est voient à peine cinq cas de Delta détectés par semaine.

Cependant, les nombres de cas ne sont pas comparés à la taille de la population (pour 100 000), et peuvent donc ne pas refléter la véritable taille de l’épidémie dans chaque zone.

Les données du gouvernement révèlent que le nord-est de l’Angleterre enregistre le taux de cas le plus élevé par rapport à la taille de la population, avec 750,3 cas pour 100 000 habitants au cours des sept jours précédant le 7 juillet.

Grosse vague imminente

Cela survient alors que les scientifiques s’attendent à ce que l’épidémie ne fasse que s’aggraver avec le «Jour de la liberté» dans une semaine seulement.

Le professeur Sir David Spiegelhalter, statisticien de l’Université de Cambridge, a déclaré qu’il était « absolument inévitable » qu’il y aurait une « grande vague » de cas de coronavirus à mesure que les restrictions seraient levées.

Il a déclaré à l’émission Andrew Marr de la BBC: « Franchement, vous savez, à moins que demain un verrouillage immédiat ne soit annoncé – ce qui je pense est assez improbable – il y aura forcément une grande vague de cas à venir, absolument inévitable.

« C’était prévisible dès le début de l’annonce de la feuille de route en février.

« Bien sûr, cela a été aggravé par la variante Delta. Et je suppose que, vous savez, 100 000 par jour est tout à fait possible, et tout détendre en même temps le 19 juillet ne fera que rendre cela plus probable. »

Il a déclaré qu’il s’agirait de « principalement des cas jeunes » – mais les données montrent que des milliers de personnes vaccinées attrapent également le virus chaque jour.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déjà déclaré que le nombre de cas pourrait atteindre 100 000 par jour en été alors que les mesures sont assouplies, tandis que Boris Johnson a mis en garde contre 50 000.

Actuellement, 26 500 personnes en moyenne reçoivent un diagnostic de Covid chaque jour. Mais il y en aura beaucoup d’autres sans symptômes.

Le taux de nouveaux cas de coronavirus dans la plupart des régions d’Angleterre est désormais de retour aux niveaux observés pour la dernière fois au cours de l’hiver.

Les taux de cas continuent également d’augmenter pour tous les groupes d’âge, les 20 à 29 ans enregistrant le taux le plus élevé de 614,3 cas pour 100 000 personnes.

Le nombre de patients hospitalisés a atteint les niveaux observés pour la dernière fois il y a environ trois mois, avec 2 352 patients hospitalisés en Angleterre le 9 juillet – le plus élevé depuis le 8 avril et en hausse de 46% en une semaine.

Et il y a eu une très légère augmentation du nombre moyen de décès signalés chaque jour ; 24 au 11 juillet contre 15 une semaine auparavant.

Mais c’est encore bien en deçà du type de chiffres observés en janvier et février de cette année (1 135 par jour au plus haut).

L’Academy of Medical Royal Colleges a déclaré dans un communiqué: « Il ne fait aucun doute que les choses vont empirer avant de s’améliorer. »

La présidente, la professeure Helen Stokes-Lampard, a déclaré qu’il serait « dangereux » de revenir à la normale le 19 juillet.

Elle a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Nous venons tout juste d’entendre dans ce bulletin le nombre croissant de cas, le nombre croissant de personnes nécessitant un traitement hospitalier, en soins intensifs et, malheureusement, les décès recommencent également à augmenter.

« Il semble y avoir un malentendu que la vie reviendra à la normale à partir de là (19 juillet), et que nous pouvons jeter toutes les précautions, et franchement, ce serait dangereux. »

Le Dr Mike Tildesley, membre du groupe consultatif gouvernemental du Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (Spi-M), a exhorté les gens à s’assurer qu’ils reçoivent leur deuxième dose de vaccin en raison des niveaux de protection «beaucoup plus élevés» qu’il offre contre la variante Delta .

Il a déclaré que le risque « devrait diminuer à mesure que nous traversons le mois d’août et que nous faisons vacciner davantage de personnes ».

Mais il a ajouté: « Mais toujours, il y a un risque avec le 19 juillet en termes d’exposition de plus de personnes à l’infection en raison d’une nouvelle réouverture. »

Le ministre de la Santé, Edward Argar, a déclaré aujourd’hui que même avec une fourchette de 50 000 à 100 000 par jour, les vaccins aident à protéger les personnes contre les maladies graves et les admissions à l’hôpital.

Mais c’est la question de l’augmentation des longs cas de Covid que les scientifiques mettent en garde.

Déjà au moins un million de personnes vivent actuellement avec un long Covid, selon l’Office for National Statistics.

Et environ 500 personnes par jour entrent désormais dans cette catégorie pour la première fois.

Malgré les inquiétudes, le Premier ministre Johnson devrait faire avancer les plans visant à supprimer la majorité des restrictions de Covid lundi prochain.

Le plan de restauration de nos libertés doit s’accompagner d’un avertissement. Boris Johnson

Il révélera sa décision d’aller de l’avant avec la Journée de la liberté le 19 juillet lors d’un briefing à Downing Street ce soir.

M. Johnson devrait dire que le pays peut passer à l’étape 4 du plan de levée des mesures, notamment en mettant fin à l’obligation légale de porter des masques.

La quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés revenant au Royaume-Uni de l’étranger sera également abandonnée, tout comme le système de bulle scolaire.

Avant l’annonce, M. Johnson a déclaré: « Nous sommes très proches de la dernière étape de notre feuille de route pour sortir du verrouillage, mais le plan de restauration de nos libertés doit être accompagné d’un avertissement.

« Alors que le déploiement phénoménal du vaccin a offert à chaque adulte une certaine protection contre le virus et que le lien crucial entre les cas, les hospitalisations et les décès est affaibli, la pandémie mondiale n’est pas encore terminée.

« Les cas augmenteront au fur et à mesure que nous déverrouillerons, alors que nous confirmons nos plans aujourd’hui, notre message sera clair.

« La prudence est absolument vitale, et nous devons tous assumer nos responsabilités afin de ne pas annuler nos progrès, en nous assurant de continuer à protéger notre NHS. »