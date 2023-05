La terrifiante drogue zombie mangeuse de chair Xylazine prend sa première vie au Royaume-Uni mais pourrait être la «pointe de l’iceberg»

Une TERRIFIANTE drogue zombie mangeuse de chair a pris sa première vie au Royaume-Uni – mais un expert prévient que cela pourrait être la « pointe de l’iceberg ».

Karl Warburton, 43 ans, a été retrouvé mort chez lui à Solihull après avoir consommé un cocktail de drogues – dont une qui déchire l’Amérique.

Karl Warburton, père de deux enfants, est le premier Britannique connu à mourir après avoir pris une drogue connue sous le nom de « tranq dope » Crédit : karl warburton/facebook

La drogue d’horreur déchire les rues d’Amérique depuis des années Crédit : Getty

C’est connu comme une drogue zombie car il ronge la chair 1 crédit

Le père de deux enfants est devenu la première personne connue à mourir au Royaume-Uni après avoir pris ce qu’on appelle la «dope tranquillisante».

La xylazine, connue dans la rue sous le nom de tranquillisant, a été surnommée une drogue zombie en raison de la façon dont elle ronge la chair, laissant les utilisateurs avec des blessures dégoûtantes.

La drogue d’horreur est connue pour avoir tué 107 000 personnes aux États-Unis en 2021.

Karl est décédé en mai de l’année dernière après avoir pris un mélange mortel de fentanyl et d’héroïne – dans lequel les revendeurs auraient mélangé de la xylazine.

Mais un expert craint que le père des West Midlands ne soit pas le premier au Royaume-Uni à mourir après l’avoir utilisé – ni le dernier.

La directrice du groupe National Program on Substance Abuse Deaths, Caroline Copeland, a déclaré au Times: «La xylazine ne fait pas partie des dépistages de drogues standard et il pourrait y en avoir beaucoup d’autres non détectés.

« Quelle est l’ampleur du problème de la xylazine au Royaume-Uni ? Cela pourrait être la plus petite pointe d’un iceberg en croissance. »

La xylazine est approuvée par la Food and Drug Administration comme tranquillisant pour animaux utilisé par les vétérinaires, mais n’est pas sans danger pour les humains.

Les utilisateurs de Tranq ont trouvé des plaies à vif sur leur peau aux sites d’injection qui ont pourri la chair environnante et provoqué une infection, entraînant parfois une amputation.

Les blessures se transforment en une croûte de tissu mort appelée escarre qui, si elle n’est pas traitée, entraînera la perte de membres.

Certains anciens toxicomanes ont même parlé de voir des gens continuer à s’injecter de la drogue dans leur moignon.

Le certificat de décès de Karl indiquait que la xylazine avait contribué à son décès, mais n’avait pas directement causé son décès.

Son frère aîné Alan, 46 ans, a également partagé ses inquiétudes au sujet de la drogue tranquillisante.

Alan a déclaré: «Je pense que la police voit cela comme une surdose de drogue comme elle le fait toujours, et elle fout tout à ce sujet.

« C’est vraiment sérieux, surtout quand on voit avec quoi il a été tué. Il y a plus que ça. »

Il a été constaté qu’il était peu probable que Karl ait été un utilisateur régulier de xylazine car son corps s’est avéré en bonne forme physique lors de l’examen post-mortem.

Le père a eu une éducation difficile et s’est tourné vers le crime et la drogue.

Mais le père s’était engagé à garder propre et à ranger la maison dont il était très fier.

Et c’est pourquoi la voisine Teresa Hayes, 68 ans, a été choquée d’apprendre qu’il était mort après avoir pris de l’héroïne.

Elle a dit qu’elle savait qu’il fumerait du cannabis – mais qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’il prenne autre chose.

Teresa a déclaré: « Quand j’ai entendu parler d’héroïne, j’ai dit: » Non. pas Karl.

« Je ne l’ai jamais vu consommer de drogues dures. J’ai encore du mal à croire qu’il ait pris ces drogues. »

On dit que les revendeurs mélangent la drogue d’horreur avec du fentanyl et de l’héroïne Crédit : Getty