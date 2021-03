THE Terror est un drame d’horreur arrivé sur BBC Two.

Il est inspiré par de vrais événements, ce qui le rend encore plus captivant.

La terreur sur BBC 2 est-elle basée sur une histoire vraie?

La Terreur est basée sur de vrais événements.

La BBC a déclaré: «La série est inspirée d’événements réels et est un récit fictif de l’expédition perdue du capitaine Sir John Franklin dans l’Arctique.

«Il fait suite au périlleux voyage de la Royal Navy en territoire inconnu alors que l’équipage tente de découvrir le passage du Nord-Ouest.

«Face à des conditions périlleuses, des ressources limitées, un espoir en baisse et la peur de l’inconnu, l’équipage est poussé au bord de l’extinction.

« Gelé, isolé et coincé au bout du monde, The Terror met en évidence tout ce qui peut mal tourner quand un groupe d’hommes, désespérés de survivre, lutte non seulement avec les éléments, mais les uns avec les autres. »

La version réelle des événements a vu Franklin mourir avec deux douzaines d’autres hommes alors que 129 membres d’équipage devenaient bloqués par les glaces. Le reste des hommes a continué, mais a disparu.

De nombreuses tentatives ont été faites par la suite pour trouver les hommes sur ces navires avec peu de succès.

Les deux navires utilisés s’appelaient HMS Erebus et HMS Terror, ce qui est probablement ce qui a inspiré le nom de The Terror.

De quoi parle The Terror on BBC 2?

L’émission est décrite par la BBC comme une « anthologie d’horreur ».

Situé à l’automne 1846, le spectacle commence avec deux navires pris dans la glace arctique.

Ils commencent sur le passage du Nord-Ouest autour du Canada lorsque des problèmes surviennent.

Le spectacle saute ensuite au printemps 1847, puis juin 1847 et ainsi de suite alors que les équipages luttent pour sortir de la glace et survivre.

La série imagine ce qui aurait pu arriver à l’équipage au fil du temps.

Quand est-ce que The Terror est à la télévision et comment puis-je le regarder?

La terreur commence DEMAIN (3 mars) à 21h sur BBC Two.

Il sera immédiatement suivi de l’épisode deux dans un double projet de loi pour le lancement de la série.

C’est une série en 10 parties qui se poursuivra le mercredi suivant.

Des rattrapages seront disponibles sur BBC iPlayer.