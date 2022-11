La terreur stochastique dans la politique américaine crée un environnement de violence

L’environnement politique moins d’une semaine avant les élections de mi-mandat a une large partie du public américain sur les nerfs, en particulier après des incidents de violence politique très médiatisés – à la fois déjoués et perpétrés.

Selon un nouveau sondage réalisé par le Washington Post et ABC News, environ 88 % des adultes américains de tous les horizons politiques sont préoccupés par la violence politique autour des élections de mi-mandat. Sur les 1 005 personnes interrogées, 63 % ont déclaré être très préoccupées par la violence à motivation politique – une statistique peu surprenante compte tenu de la montée des discours antisémites publics, d’un complot déjoué visant à attaquer des synagogues dans le New Jersey et d’une attaque physique contre le président de la Chambre. Le mari de Nancy Pelosi, Paul, la semaine dernière.

L’agresseur présumé de Pelosi a apparemment écrit des centaines d’articles de blog avec des messages d’extrême droite et des mèmes contenant des théories du complot sur les Juifs, les Noirs et les démocrates, a rapporté le Post la semaine dernière. Les menaces contre les synagogues du New Jersey, proférées dans le sillage des célébrités Kanye West (maintenant connu sous le nom de Ye) et du basketteur Kyrie Irving, épousant les théories antisémites du complot et les discours de haine, ont ajouté à une atmosphère générale de peur et de malaise.

Bien que les incidents de violence directe et spécifique soient rares, le risque semble accru. Mais un autre élément critique qui crée un environnement de peur et de paranoïa est les menaces obliques et voilées ou l’acceptation de la violence que des personnalités publiques, dont l’ancien président Donald Trump, font à leurs adversaires.

Terreur stochastique — l’idée que même si les gens au pouvoir n’appellent pas spécifiquement leurs partisans à la violence, en l’entretenant comme une tactique légitime ou en diabolisant un ennemi politique sur une plate-forme capable d’atteindre des millions de personnes, l’un de ces millions sera inspiré à la violence action — fournit un cadre pour comprendre le moment présent. Mais il est impossible de savoir qui va commettre cet acte violent, où et comment ils vont frapper, ou même qui ou quelle pourrait être la cible.

Pour expliquer le concept de terreur stochastique, Vox s’est entretenu avec Kurt Braddock, professeur adjoint à l’école de communication de l’American University. Les recherches de Braddock se concentrent sur la façon dont les techniques de communication influencent le comportement social, en particulier en ce qui concerne la violence. Son livre Mots militarisés : le rôle stratégique de la persuasion dans la radicalisation violente et la contre-radicalisation, explore les méthodes de communication qui contribuent à la radicalisation, ainsi que les techniques de lutte contre la radicalisation et la terreur stochastique. Notre conversation ci-dessous est modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Ellen Ioanes :

Pouvez-vous définir la violence politique ?

Kurt Braddock :

La violence politique est une grande catégorie – les chercheurs la définissent comme toute violence politiquement motivée, mais n’inclut pas des choses comme une guerre à grande échelle. Souvent, lorsque nous parlons de violence politique, nous l’utilisons comme un terme fourre-tout, généralement pour désigner le terrorisme – la violence contre des non-combattants, dans le but de promouvoir un objectif politique ou un objectif idéologique. Cela peut donc être quelque chose de religieux, cela peut être quelque chose de purement politique, cela peut être quelque chose lié à une théorie du complot, mais nous parlons généralement de violence ou de menace de violence contre des non-combattants pour atteindre une sorte d’objectif idéologique.

Ellen Ioanes :

La terreur stochastique est-elle un phénomène uniquement américain ?

Kurt Braddock :

Le terrorisme stochastique n’est pas uniquement américain. Il y a eu des cas à l’étranger où des situations similaires se sont produites. Dans un exemple, Brenton Tarrant, l’attaquant de Christchurch, semble avoir été motivé (en partie) par des personnalités médiatiques marginales qui ont épousé des idées compatibles avec le “Grand Remplacement”.

Ellen Ioanes :

Une partie de ce phénomène est l’atmosphère de violence – le sentiment que nous ne savons pas ce qui pourrait arriver à un moment donné. Quelle est la théorie derrière la terreur stochastique, pourquoi est-elle efficace et pourquoi a-t-elle besoin de sa propre désignation ?

Kurt Braddock :

Le terrorisme stochastique ou la terreur stochastique est un type de phénomène unique que nous n’avons vraiment vu émerger que ces dernières années. Stochastique est un terme lié aux statistiques qui vise à définir des processus qui, individuellement, sont absolument impossibles à prédire quand et où quelque chose se produit.

L’exemple que je donne toujours est que si vous êtes assis sur votre porche et que vous voyez des nuages ​​​​d’orage sombres rouler vers votre quartier, vous pouvez être assez sûr que la foudre va frapper à un moment donné dans la prochaine demi-heure, mais vous ne pouvez jamais vraiment prédire quand et où cela va se produire. Le terrorisme stochastique est le même genre d’idée, selon laquelle un individu que vous désignez comme terroriste stochastique, fait des déclarations qui semblent implicitement prôner l’utilisation de la violence sans réellement la diriger. C’est le genre de rhétorique qui justifie ou prône l’usage de la violence sans la diriger. L’orateur obtient ce niveau de déni plausible, où si quelqu’un mène une attaque, alors il peut dire: “Eh bien, je ne lui ai jamais demandé de faire quelque chose.”

L’élément stochastique concerne l’utilisation d’un canal médiatisé en masse pour diffuser ces types de messages. Le terrorisme est un phénomène de taux de base très faible — généralement, la probabilité qu’une personne se livre au terrorisme est d’une fraction d’une fraction de un pour cent. Mais lorsque vous atteignez des millions et des millions de personnes, vous commencez à approcher la probabilité totale qu’au moins une personne interprète ce que cette personne a dit comme un appel à la violence.

Nous avons des gens qui agissent au nom de certaines de ces idées, bien qu’ils ne soient pas directement incités par les normes juridiques réelles d’incitation, ils sont motivés par le langage. Il y a eu plusieurs cas où des individus ont cité certaines des déclarations faites par des personnes comme l’ancien président Donald Trump.

Il est important de noter que le terrorisme stochastique, cette incitation indirecte, n’est pas illégal. Il est protégé par le premier amendement parce que le seuil légal pour l’incitation à la violence est si élevé. Il y a un cas, Brandebourg contre Ohio, où la Cour suprême a statué que pour que quelque chose soit une incitation, il doit y avoir une instruction, et l’incident doit se produire immédiatement après l’instruction. Et le terrorisme stochastique ne réalise ni l’un ni l’autre. Ainsi, bien que le langage n’atteigne pas le seuil légal d’incitation, il motive néanmoins les gens à s’engager réellement dans la violence.

Ellen Ioanes :

Dans quelle mesure la désinformation y joue-t-elle aussi, en plus d’avoir une large plateforme ?

Kurt Braddock :

Je pense que la plupart de ce que nous appelons le terrorisme stochastique a été initié ou a été motivé par une désinformation délibérément diffusée – qui diabolise les autres, qui étiquette d’autres individus, généralement des opposants politiques, comme des menaces mortelles. Et si vous regardez la plupart des modèles de radicalisation violente ou de radicalisation vers le terrorisme, l’une des étapes de ces processus consiste généralement à percevoir la cible visée comme étant une menace mortelle directe pour la survie d’un individu. Ainsi, les types de désinformation qui sont présentés à propos de certaines cibles comme étant ces menaces contre les États-Unis, les processus électoraux, les partis politiques, en les présentant comme des menaces mortelles, l’individu qui est exposé au message est beaucoup plus susceptible de percevoir que personne comme une menace et méritant la violence à son encontre.

Ellen Ioanes :

Il s’agit d’un environnement qui permet également des menaces contre les travailleurs électoraux et d’autres, où les gens décrochent le téléphone ou accèdent à leur compte Twitter et lancent des menaces ignobles et bouleversantes et perturbent la vie des gens. Alors, comment cette action joue-t-elle dans la terreur stochastique ?

Kurt Braddock :

Les définitions du terrorisme mobilisé, ce terrorisme cinétique, n’incluent pas seulement la performance de la violence – c’est aussi la menace de violence contre certaines cibles pour des raisons politiques. Ainsi, lorsqu’un individu a des ennemis politiques, qu’il considère comme des démons et comme des cibles viables d’agression, cela va semer la peur dans ces populations. Donc, si nous examinons les définitions standard du terrorisme, nous pouvons considérer qu’il s’agit presque d’une forme de terrorisme.

Maintenant, la partie que les gens ont du mal à concilier, et je pense à juste titre parce que je considère que le premier amendement est sacro-saint, c’est que la langue est en fait protégée. Mais ce n’est pas parce que la langue est protégée par le premier amendement qu’elle n’a pas d’implications négatives et ne cause pas de tort réel aux gens. Il est important de ne pas confondre quelque chose qui est légal et qui n’est pas nocif.

Ellen Ioanes :

Ce phénomène a eu, je pense, un effet dissuasif démontrable sur notre environnement politique.

Kurt Braddock :

Je pense que souvent, c’est le but — qu’en incitant les gens, même indirectement, contre le genre d’idées que les terroristes stochastiques considèrent comme étant divergentes des leurs, ils essaient de faire taire les gens, parce que s’ils s’expriment aussi beaucoup, alors l’individu qui a la plate-forme de millions et de millions de personnes a juste besoin de dire un mot indirect ou de siffler un chien, et alors ils auront des gens à leur porte.

Ellen Ioanes :

Existe-t-il des interventions efficaces, ou est-ce simplement ainsi que le monde est maintenant ?

Kurt Braddock :

C’est ainsi que le monde est, mais je pense que nous avons des outils pour lutter contre cela. Quelque chose que j’ai étudié, même en dehors du domaine du terrorisme stochastique, est ce qu’on appelle l’inoculation attitudinale – fournir aux individus des informations sur une tentative de persuasion à laquelle ils vont être confrontés. Donc, en cas de terrorisme stochastique, ce que je pourrais faire, c’est aller voir quelqu’un et lui dire : « Écoutez, je sais que vous n’êtes pas violent, je sais que vous n’avez aucune intention de devenir violent. Mais il y a ces acteurs là-bas qui vont faire certaines déclarations qui justifieront la violence contre les autres, et ils essaient de vous amener à envisager peut-être de vous livrer à la violence. Ensuite, vous fournissez à la cible différents contre-arguments contre cette idée particulière ou ce plan d’action particulier. Il y a 60 ans de recherche sur cette stratégie, généralement dans la communication sur la santé et la communication politique plus standard.

Si je fournis à quelqu’un un message d’inoculation qui sape la stratégie de cette incitation implicite – si j’arrive à ces personnes et leur parle de cette stratégie particulière avant qu’elles ne soient exposées, elles sont beaucoup moins susceptibles d’être influencées par elle. Je pense que cela va de pair avec une plus grande insistance sur l’éducation aux médias aux États-Unis. Nous sommes tellement analphabètes des médias, pas seulement des enfants qui s’intéressent au contenu en ligne, à la désinformation et aux théories du complot sans rien pour se défendre contre cela. Mais les adultes aussi, nous devons aider les gens à mieux analyser les idées qu’ils voient en ligne et à reconnaître quand elles sont manipulées.

Ellen Ioanes :

J’ai l’impression que c’est beaucoup plus un phénomène de droite qu’un phénomène de gauche. Les dirigeants politiques démocrates sont prompts à dénoncer la violence la plupart du temps, alors que les dirigeants de droite ne le font pas toujours explicitement.

Kurt Braddock :

Si nous regardons simplement les données sur le nombre d’attaques qui ont eu lieu, le nombre de personnes arrêtées pour complots, le nombre d’individus qui ont effectivement cité des choses qui ont été dites par des dirigeants élus, la violence de l’extrême droite dépasse la violence de gauche. Cela ne veut pas dire que cela ne s’est pas produit à gauche. Mais si nous regardons les chiffres bruts de combien cela se produit, et encore plus effrayant, combien de fois il semble que les fonctionnaires de droite semblent parfaitement heureux d’utiliser [it] en tant que stratégie de communication persuasive, ce n’est même pas proche.

Je pense que souvent ces attaques sont aseptisées, et cela laisse place à l’interprétation. Si vous regardez l’attaque de Pelosi, il a fallu moins de 12 heures pour que les théories du complot sortent. Si les individus regardent ce que disent les agresseurs eux-mêmes, ce qui est souvent très révélateur de leurs motivations, nous verrons un chevauchement entre les raisons de l’attaque et le langage utilisé par certains de leurs dirigeants élus et d’autres dirigeants politiques qu’ils admirent. C’est presque textuel. Une fois que nous verrons la connexion de A à B, je pense que le public exigerait au moins une plus grande responsabilité de ses élus. Et je pense que c’est la clé – reconnaître que cela est utilisé comme un outil de communication politique et que nous devrions exiger la responsabilité fédérale de nos dirigeants élus, de droite et de gauche, en particulier de droite en ce moment. Parce que ce qu’ils disent – ​​bien que nous ayons toute liberté de dire ce que nous voulons – ces choses ont des implications, et nous devons voir ces implications.