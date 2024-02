La terreur et la panique s’installent alors qu’Israël se prépare à envahir Rafah

RAFAH, GAZA — C’était un nuit de terreur à Rafah. Tôt lundi matin, l’armée israélienne a fait pleuvoir des bombes sur la ville du sud de Gaza, frontalière avec l’Égypte. Le sol tremblait, le bruit des avions de combat larguant des bombes si intense et persistant que certains le décrivaient comme un «ceinture de feu», un terme que les Palestiniens utilisent pour décrire le ciblage prolongé des zones voisines. Au moins 100 personnes ont été tués dans les bombardements, qui, selon certains habitants de Rafah, étaient parmi les pires de la guerre.

Ils le sauraient. Rafah est le dernier refuge disponible pour au moins 1,3 million de Palestiniens qui ont fui leurs foyers depuis octobre. Ils ont été déplacés à plusieurs reprises depuis le reste du territoire occupé, se dirigeant vers une zone que l’armée israélienne avait désignée comme «zone de sécurité.»

Un responsable militaire israélien a décrit l’attentat de lundi comme un “dérivation,” dans le cadre d’un effort visant à sauver deux otages israéliens. L’assaut intense semble être un prélude à de nombreuses autres horreurs à venir, comme l’a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. annoncé vendredi qu’une invasion terrestre tant redoutée de la ville est imminente. Il a ordonné une évacuation massive des civils – une perspective tout simplement impossible, compte tenu du nombre de personnes déplacées actuellement à Rafah et du fait qu’il n’y a plus nulle part où aller.

Depuis le début de la guerre, Rafah s’est transformée en une ville de tentes que les responsables des Nations Unies ont qualifiée de «autocuiseur de désespoir.» Alors que le nombre de personnes tuées, disparues ou blessées au cours des quatre mois de guerre israélienne a récemment dépassé les 100 000, quelque 1,9 million de personnes – plus de 85 pour cent de la population de Gaza – ont été déplacées à l’intérieur du pays. La grande majorité d’entre eux sont entassés à la frontière égyptienne, où ils sont confrontés à une situation sans précédent. catastrophe humanitaire Cette situation a été aggravée ces derniers jours par l’incertitude quant à la viabilité de Rafah en tant que dernier refuge à Gaza.

Dans les jours précédant l’assaut de lundi, humanitaire et droits humains organisations, ainsi que les Gouvernement des États-Unisavait émis des avertissements urgents indiquant qu’un attaque à grande échelle sur la ville serait la plus dévastatrice à ce jour.

“Cette escalade exacerberait considérablement les actes génocidaires en cours perpétrés par l’armée et les autorités israéliennes contre la population palestinienne à Gaza”, a déclaré une coalition de groupes palestiniens de défense des droits humains. prévenu la semaine dernièrenotant que l’invasion terrestre redoutée serait en violation des mesures ordonnées par la Cour internationale de Justice le mois dernier.

Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a quant à lui déclaré : a émis un rare avertissement lundi, ce qui laisse entendre que la dernière attaque contre Rafah pourrait constituer des crimes de guerre relevant de la compétence de la Cour. Il s’agit d’une déclaration remarquable de la part de Khan, qui est resté pour l’essentiel silencieux sur les actions israéliennes pendant la guerre actuelle à Gaza, et sous la direction duquel l’enquête de la CPI sur les crimes commis en Palestine est largement au point mort.

Ces derniers jours, alors que les personnes cherchant refuge à Rafah se préparaient à l’assaut imminent, une seule question résonnait dans toute la ville : « Où pouvons-nous aller ?

La perspective de pertes supplémentaires est inimaginable. Les Palestiniens luttent déjà pour survivre à Rafah, où la nourriture et l’eau sont rares, et où les infrastructures sanitaires surchargées de la ville sont sur le point de s’effondrer. Même avant que Netanyahu n’annonce l’invasion imminente, la vie à Rafah était devenue insupportable. Lors d’entretiens menés le mois dernier, les habitants des camps de fortune en pleine croissance de la ville ont parlé de tout ce qu’ils avaient perdu depuis octobre, de leurs évasions pénibles et de leurs déplacements répétés, ainsi que de l’incertitude de leur vie dans ce qui est devenu le plus grand camp de réfugiés du monde.



Les images satellite montrent la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, le 13 octobre 2023 (à gauche) et le 14 janvier 2024 (à droite). La ville abrite normalement 280 000 habitants. Mais sa population a atteint au moins 1,3 million d’habitants, fuyant les combats ailleurs à Gaza. De vastes camps de tentes parsèment désormais la ville.

Photo : Planet Labs PBC via AP



Rêves détruits

Shahad Abu Hussein et Ahmed Qadouha étaient prêts pour leur mariage. Elle avait sa robe et lui son costume, et les frais de la salle des mariages en bord de mer étaient déjà payés.

Abu Hussein avait hâte d’emménager dans leur nouvelle maison, que Qadouha, qui travaillait dans un atelier de réparation de téléviseurs dans le quartier de Tel al-Hawa de la ville de Gaza, avait économisé pendant des années pour l’acheter. Elle a soigneusement emballé ses vêtements et accessoires avant le mariage. « Mon fiancé et moi étions censés commencer notre vie ensemble », a-t-elle déclaré. «Je ne pouvais pas attendre ce jour. J’avais choisi ma robe de mariée et j’étais tellement excitée de commencer une vie avec Ahmed, dans notre propre maison.

La guerre menée par Israël contre Gaza a mis un terme brutal à ces projets. Leur mariage, autrefois prévu le 12 octobre, est reporté sine die. Une grande partie de la vie qu’ils avaient prévue n’existe plus : le quartier d’Abu Hussein a été « complètement anéanti », a-t-elle déclaré. Elle a fui avec sa famille le premier jour de l’assaut israélien, n’emportant que des documents et des produits de première nécessité. Au début de la guerre, elle a appris que la maison de sa famille avait été gravement endommagée. « Tout ce que j’avais préparé pour ma nouvelle maison a probablement été détruit », a-t-elle déclaré.

Abu Hussein rêvait de devenir avocat. Elle avait récemment obtenu son diplôme d’études secondaires et envisageait de s’inscrire à l’Université Al-Azhar dans la ville de Gaza. En novembre, le université était détruit. Leur salle de mariage a été une autre victime des bombes israéliennes. La boutique de Qadouha et la maison qu’il avait construite pour partager avec sa future épouse ont également disparu. « J’ai travaillé très dur pour économiser suffisamment pour payer la maison, les meubles et les appareils électroménagers. J’ai passé des années de ma vie à travailler jour et nuit pour cela, et ma maison entière a été rasée », a-t-il déclaré. “Tout le travail que j’ai fait n’a servi à rien.”

Pendant un certain temps, Abu Hussein et Qadouha ont pensé qu’ils s’étaient peut-être aussi perdus. Il a fui le quartier de Sheikh Radwan avec quelque 130 membres de sa famille élargie, après que les forces israéliennes leur ont ordonné d’évacuer en octobre.

Au début, Qadouha a déménagé dans un camp de réfugiés au centre de la bande de Gaza, mais il a été contraint de se déplacer à nouveau vers le sud à mesure que les forces israéliennes avançaient. La plupart des lignes de communication étant coupées à cause des bombardements intenses, le couple a passé des jours sans savoir si l’autre était en vie. « Je n’ai pas pu atteindre Shahad », a-t-il déclaré. «J’avais peur qu’il lui arrive quelque chose.»

Shahad Abu Hussein et Ahmed Qadouha sous leur tente à Rafah, Gaza, le 16 janvier 2024.

Photo de : Aseel Mousa



Ce n’est qu’à leur arrivée à Rafah qu’ils furent réunis.

Toujours célibataires, ils vivent désormais avec une douzaine de proches en face d’une école gérée par l’ONU et transformée en refuge pour des milliers de personnes déplacées. Leur tente en nylon a été renforcée de bois et d’agrafes pour lui donner un semblant de structure. Ils dorment par terre, dans un froid glacial. Quand il pleut, la tente est trempée et ils cherchent un abri le long des murs de l’école.

Même sans la perspective d’une invasion israélienne imminente de Rafah qui les forcerait à fuir une fois de plus, il leur est difficile d’imaginer ce que leur avenir leur réserve.

« Je ne peux pas imaginer que nous devions vivre longtemps dans cette tente », a déclaré Qadouha. «Je me sens complètement impuissant.»

Une vue aérienne des bâtiments endommagés suite aux frappes aériennes israéliennes dans le quartier d’Er-Rimal, à Gaza, le 10 octobre 2023. Photo : Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images

Une autre Nakba

Dans un autre camp pour personnes déplacées de l’autre côté de Rafah, Riyad Al Afghani, 71 ans, partage une autre tente avec une trentaine d’autres personnes, dont sa femme et l’un de ses fils. Rafah, où ils sont arrivés fin décembre, était la dernière étape possible d’un exode d’une semaine qui a commencé lorsque les forces israéliennes ont détruit leur maison dans la ville de Gaza en novembre.

Avant le début de la guerre, Al Afghani vivait dans un immeuble de 14 étages à Rimal, un quartier animé de la ville la plus peuplée de Gaza, autrefois parsemé de gratte-ciel et regorgeant de restaurants et de boutiques. réduit en décombres.

À la mi-novembre, les forces israéliennes ont appelé l’un des fils d’Al Afghani et lui ont ordonné d’évacuer. Plus tard, Al Afghani a également reçu un appel. Il a dit aux soldats qu’il y avait beaucoup de femmes et d’enfants vivant dans le bâtiment, mais ils lui ont dit de simplement partir, a-t-il déclaré.

L’armée israélienne a pris pour cible le bâtiment cette nuit-là et une odeur de fumée a envahi l’air. « Nous avons fui la tour avec des enfants qui pleuraient et des femmes qui criaient », a-t-il raconté. Alors qu’ils couraient, des tireurs d’élite israéliens ont tiré sur eux, tuant l’une des femmes du groupe, une mère de huit enfants, devant son mari et ses enfants. « Mon fils Muhammed l’a portée et a enterré son corps », se souvient Al Afghani. Ils ont cherché refuge chez un voisin, où ils ont passé une nuit « terrifiante » alors que les bombes et les tirs pilonnaient sans relâche la zone. « Des quartiers entiers ont été complètement dévastés », a déclaré Al Afghani.

Un autre fils d’Al Afghani, Abdullah, père de cinq enfants, a également été tué lors de l’assaut de novembre. Al Afghani dispose de peu de détails sur les circonstances du meurtre de son fils et il n’a aucune nouvelle du sort de ses petits-enfants.

Al Afghani et sa famille se sont dirigés à pied vers le sud depuis la ville de Gaza. Il avait du mal à marcher, alors son fils l’a porté pendant un moment, mais ils se sont finalement séparés pour que son fils et sa femme puissent s’échapper plus rapidement. Al Afghani a rejoint un autre groupe de milliers de personnes marchant vers la frontière égyptienne. Pendant des heures, ils se sont déplacés dans un paysage d’immeubles résidentiels réduits en décombres, de blocs de ciment et de cadavres tout autour d’eux, se souvient-il.



