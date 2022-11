La terreur d’une fille après que la voiture a percuté un mur et s’est renversée, provoquant l’écrasement du métal du véhicule autour d’elle

Une conductrice sans faute prise dans un horrible accident qui a fait que sa voiture renversée est devenue incontrôlable: “C’est comme ça que je meurs.”

Alors que la Ford Focus a heurté un mur de pierre à deux reprises avant de rouler sur son toit, Shannon Browning l’a sentie “s’écraser autour de moi”.

La scène de l’accident qui, selon Shannon, allait lui coûter la vie

Shannon Browning a raconté comment elle avait été aidée par un gentil couple plus âgé sur les lieux

Evasion miraculeuse : Une section de la Ford Focus de Shannon suite à l’accident de Co Down

Elle a dit que la voiture en rotation “devenait plus petite” à la seconde et a dit qu’elle était sûre que c’était son dernier moment en vie.

Pourtant, quelques secondes plus tard, il s’est arrêté au milieu de la route.

Et Shannon, toujours pleinement consciente, était suspendue la tête en bas.

Elle a déclaré à l’Irish Sun: “Je me souviens d’avoir juste essayé de me repérer et de comprendre le fait que j’étais toujours en vie.

« J’ai dû sortir de la voiture mais comment ?

“Toutes mes portes étaient fermées.”

Elle a dit qu’elle avait passé une minute à “se ressaisir” avant d’essayer d’échapper à l’épave.

Shannon, de Nutt’s Corner, Co Antrim, a déclaré: “J’ai débouclé ma ceinture de sécurité et je suis tombé sur le toit recouvert de verre – ce fut une expérience très étrange.”

Des membres du public sont arrivés pour aider à sortir le jeune homme de 23 ans de la voiture mutilée.

Un couple plus âgé – qui avait échappé de justesse à leur vie – est apparu sur les lieux.

Ils ont mis des couvertures autour d’elle et sont restés jusqu’à l’arrivée des secours.

Shannon a déclaré: “Je ne pourrais pas leur être plus reconnaissant, je leur serai éternellement reconnaissant.

“Ils ont failli être percutés par ma voiture lors d’un de ses tête-à-queue.

“Mais même dans leur panique et leur choc, j’étais toujours leur priorité – un parfait étranger.”

“ÇA A ÉTÉ UN CAUCHEMAR”

Les séquelles de l’accident terrifiant de l’année dernière, sur la Ballyblack Road East près de Bangor, Co Down, ont changé sa vie.

Shannon a déclaré: “J’ai été soigné pour des blessures mineures et je suis resté à l’hôpital d’Ulster pendant trois jours pour la gestion de la douleur et l’observation neurologique.”

Miraculeusement, elle n’avait subi « aucune blessure majeure évidente », mais a déclaré que « l’accident a ruiné ma qualité de vie.

“J’ai le SSPT, j’ai de l’anxiété. J’ai de gros problèmes de dos pour lesquels j’ai encore des scanners afin qu’ils puissent voir toute l’étendue des dégâts.

“Ça a été un cauchemar.”

RAPPEL STARK

Shannon a déclaré qu’elle voulait partager les images choquantes de sa Ford Focus ST totalisée comme un rappel brutal que “tout peut changer en une fraction de seconde”.

Elle a déclaré: “C’est arrivé un jour généralement sec vers 13 heures, je n’étais pas trop rapide et je faisais attention.

« Je voyageais seul pour aller retrouver mon ami pour le déjeuner.

“Je conduisais à environ 56 mph, la circulation était bonne.

SOUVENEZ-VOUS ” VIVEMENT “

“Je me souviens m’être approché du carrefour et avoir vu cette voiture venir vers moi.”

La voiture semble avoir franchi la jonction et coupé l’arrière de la Focus, l’envoyant en vrille.

Elle a déclaré: «J’ai perdu le contrôle complet de ma voiture.

« J’ai heurté le mur d’un fermier, j’ai de nouveau tourné, j’ai de nouveau heurté le mur, puis je me suis renversé sur mon toit et j’ai glissé sur une distance considérable sur la route.

“Je m’en souviens très bien.”

Un an plus tôt, le père de Shannon était mort dans un accident de moto, un triste fait qui a «amplifié» son expérience de mort imminente.

Shannon avait été laissée la tête en bas au-dessus du siège du conducteur

Le véhicule voilé s’est retrouvé au milieu de la route

Elle a dit qu’elle avait recommencé à conduire “à contrecœur” par nécessité, mais qu’elle nourrissait des “préoccupations majeures” quant à la vulnérabilité de tous les conducteurs sur les routes.

Le PSNI a transmis un dossier au ministère public et aucune accusation n’a encore été portée.