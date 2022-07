La terreur des Britanniques d’être pris dans une bagarre sanglante avec une arme à feu et un couteau au club de Marbella

Les clubbeurs de BRIT ont raconté leur terreur d’être pris dans une bagarre sanglante avec une arme à feu et un couteau dans une plage de vacances.

Les fêtards fêtards ont été piétinés alors que d’autres ont fui la mêlée hier, qui a fait cinq blessés par balle et par arme blanche, dont deux en soins intensifs.

Les clubbeurs britanniques ont raconté leur terreur d’avoir été pris dans une sanglante bagarre avec une arme à feu et un couteau au chic Opium Beach Club de Marbella Crédit : Solarpix

L’incident a fait cinq blessés par balle et par arme blanche, deux en soins intensifs Crédit : Solarpix

Une femme de 30 ans du nord de Londres a raconté comment elle dansait avec un copain lorsque la bataille a éclaté à côté d’elle au chic Opium Beach Club de Marbella.

Elle a déclaré au Sun : « Quatre coups de feu assourdissants ont retenti juste à côté de moi.

« Tout le monde a paniqué, courant droit vers nous.

“J’ai atterri sur trois pipes à chicha et je me suis retrouvé à sangloter sur le sol à cause de brûlures aux pieds et aux cuisses.”

Une expatriée britannique a déclaré : “On parle d’une bagarre entre riches Russes et Arabes.”

Le tireur, âgé de 40 ans, dit-on néerlandais, a été poignardé au dos, au cou et à la tête.

Un Irlandais de 32 ans qui a reçu une balle dans la poitrine était en soins intensifs après le bain de sang à 1h du matin dans la zone VIP du club – où les tables ont un minimum de dépenses de 4 200 £ (5 000 €).

Parmi les fêtards, il y avait le neveu du roi d’Espagne.

Une femme était gravement malade après avoir reçu une balle dans le bassin et piétinée.

Deux autres hommes avaient également des blessures par balle, qui seraient moins graves.

La police espagnole enquête.