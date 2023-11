La Terre termine sa période de 12 mois la plus chaude jamais enregistrée, selon un rapport

La planète a clôturé sa période de 12 mois la plus chaude jamais enregistrée, maintenant que les températures du mois d’octobre ont dépassé les records précédents de l’histoire.

Les températures mondiales ont désormais dépassé 1,3 degrés Celsius de réchauffement depuis les niveaux d’avant la révolution industrielle, se rapprochant dangereusement de la limite de 1,5 degrés Celsius, un objectif fixé par l’Accord de Paris de 2015, selon un nouveau rapport d’une organisation à but non lucratif. Climat Centralqui analyse les données climatiques internationales.

Les températures moyennes entre novembre 2022 et octobre 2023 ont dépassé les normes de 30 ans dans 170 pays, exposant 7,8 milliards de personnes, soit 99 % de la population mondiale, à une chaleur supérieure à la moyenne, selon le rapport.

En outre, environ 5,8 milliards de personnes dans le monde ont été exposées à au moins 30 jours de températures supérieures à la moyenne, ce qui s’est avéré trois fois plus probable en raison de l’influence du changement climatique, selon l’analyse.

Presque tous les résidents de pays comme le Japon, l’Indonésie, les Philippines, le Vietnam, le Bangladesh, l’Iran, l’Égypte, l’Éthiopie, le Nigeria, l’Italie, la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, le Brésil, le Mexique et tous les pays des Caraïbes et d’Amérique centrale ont vécu un mois de longue période de températures supérieures à la moyenne, ont indiqué les chercheurs.

Les plus grandes populations touchées par ce changement de températures chaudes se trouvaient en Inde, où 1,2 milliard de personnes ont été touchées, et en Chine, où 513 millions de personnes ont été touchées.

Aux États-Unis, 88 millions de personnes, soit plus d’un quart de la population du pays, ont connu ces changements dans le nombre de jours chauds, selon le rapport. Houston a connu la plus longue séquence de températures quotidiennes dans le 99e centile pendant 22 jours consécutifs entre juillet et août.

La Nouvelle-Orléans a connu 17 jours consécutifs de températures dans le 99e percentile, tandis qu’Austin a connu 16 jours consécutifs et San Antonio 15 jours consécutifs, selon l’analyse.

Selon le rapport, un mois d’octobre chaud a contribué à faire basculer la planète vers sa période de 12 mois la plus chaude jamais enregistrée. Octobre 2023 a été le mois d’octobre le plus chaud jamais enregistré, selon un rapport publié mercredi par Copernicle service européen sur le changement climatique.

Les températures moyennes à la surface de la mer en octobre ont été les plus élevées jamais enregistrées pour la majorité des océans du monde, selon Copernicus. Le mois dans son ensemble a été d’environ 3,1 degrés Fahrenheit plus chaud que l’estimation de la moyenne d’octobre pour la période 1850 à 1900, période de référence préindustrielle désignée.

Les températures moyennes de l’air à la surface ont été mesurées à 59,54 degrés Fahrenheit, et l’étendue de la glace de mer en Antarctique est restée à des niveaux record au cours du mois d’octobre, se situant à 11 % en dessous de la moyenne, ce qui en fait le sixième mois consécutif de niveaux record, a constaté le service du changement climatique. .

Les experts s’attendent à ce que des records continuent d’être battus au cours des 12 prochains mois, en particulier à mesure que les conditions d’El Niño commencent à se renforcer, a déclaré Andrew Pershing, vice-président pour la science à Climate Central, dans un communiqué.

“Ce record sur 12 mois correspond exactement à ce que nous attendons d’un climat mondial alimenté par la pollution par le carbone”, a déclaré Pershing.

Ces records seront probablement réitérés lorsque la conférence des Nations Unies sur le climat – COP28 – débutera le 30 novembre.