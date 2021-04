Il y a une énorme curiosité à déterminer exactement quand la terre s’est formée sur notre planète, pour être en mesure de comprendre les conditions dans lesquelles la vie primitive a commencé. Dans une nouvelle étude, les scientifiques affirment que la croûte continentale – la couche la plus externe de la Terre composée de roches granitiques, sédimentaires et métamorphiques qui forment les continents et les plateaux continentaux – pourrait avoir émergé il y a 3,7 milliards d’années, environ 500 millions d’années avant les estimations plus anciennes.

Si leur estimation est vraie, cela aura des implications pour un large éventail de domaines de recherche tels que la tectonique des plaques, la chimie des océans et l’évolution biologique, y compris le début de l’altération par laquelle des minéraux et des nutriments sont ajoutés à l’océan. Les géologues examinent traditionnellement les carbonates marins, dont un enregistrement se trouve dans les roches anciennes, pour étudier l’altération ancienne.Les chercheurs ont jusqu’à présent utilisé les isotopes de strontium dans les carbonates marins pour leurs études, mais ces roches sont généralement rares ou les carbonates stockés sont modifiés par des processus géologiques dans roches de plus de 3 milliards d’années.

Ainsi, les chercheurs se sont maintenant tournés vers un nouveau minéral – la barytine – pour retracer l’émergence de vieilles roches, le Courrier quotidien en ligne, citant la nouvelle étude dont un rapport complet sera présenté à l’Assemblée générale 2021 de l’EGU, du 19 au 30 avril.La barytine se forme lorsque le sulfate de l’eau de mer se mélange au baryum des évents hydrothermaux. On dit qu’il détient un solide bilan de la chimie des océans.

L’auteur de l’étude Desiree Roerdink a déclaré que le minéral est «vraiment un excellent enregistreur» pour comprendre les premiers processus de la Terre. La géochimiste de Norvège et son équipe ont testé six gisements de barytine différents, âgés de 3,2 à 3,5 milliards d’années, provenant de six continents et ont conclu que l’altération des continents avait commencé il y a environ 3,7 milliards d’années.

«C’est une période de temps énorme. Cela a essentiellement des implications sur la façon dont nous pensons à la façon dont la vie a évolué « , a déclaré le Dr Roerdink. Elle a déclaré qu’ils ne savaient pas si la vie s’était développée en même temps que la terre s’est formée, » mais alors cette terre doit être là « . .

