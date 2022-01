La Terre Sainte se transforme en pays des merveilles hivernales

La neige est tombée sur Jérusalem et la Cisjordanie mercredi soir, recouvrant la ville et ses environs

Les habitants de Jérusalem et de Cisjordanie se sont réveillés jeudi dans un pays des merveilles hivernales, avec la ville levantine recouverte d’une couverture de neige.

Ce régime météorologique inhabituel a été provoqué par une tempête hivernale appelée Elpis, qui a commencé à faire tomber de la neige sur le nord d’Israël et ses environs mercredi matin.

De nombreuses personnes sont sorties mercredi soir pour se promener dans Jérusalem et profiter de l’expérience.

La rare tempête de neige a vu quelque 20 centimètres de neige se déposer sur la capitale israélienne pendant la nuit, les autorités travaillant toute la nuit pour dégager les routes.

250 chasse-neige ont été déployés, tandis que près de 150 tonnes de sel ont été épandues dans la ville.

Les écoles resteront fermées tout au long de jeudi, offrant aux enfants suffisamment de temps pour profiter de la neige pendant qu’elle dure.

De la pluie est prévue pour jeudi et tout au long du week-end, accompagnée de températures plus élevées, ce qui signifie que la neige ne devrait pas durer.

