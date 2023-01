La Terre risque de perdre 40% de sa masse glaciaire si elle n’abandonne pas les combustibles fossiles, prévient la projection | Actualité Climatique

Plus de 40% de la masse glaciaire de la Terre pourrait disparaître si l’humanité continue d’investir dans les combustibles fossiles, prévient une nouvelle projection brutale.

Le scénario sombre signifierait que plus des deux tiers du nombre total de glaciers disparaîtraient d’ici la fin du siècle, contribuant à l’augmentation constante du niveau de la mer dans le monde.

Le chercheur principal David Rounce, qui est professeur adjoint de génie civil et environnemental au Pittsburgh’s College of Engineering, a dirigé un effort international pour produire la nouvelle projection.

Même dans ce meilleur scénario, l’équipe du professeur Rounce a découvert que près de 50 % des glaciers disparaîtraient, représentant plus de 25 % de la masse glaciaire totale, d’ici 2100.

Une étude précédente a averti que la Terre est déjà destiné à 1,5 C de réchauffement.

Alors que la plupart des glaciers perdus selon les projections du professeur Rounce sont petits par rapport aux normes mondiales, mesurant moins d’un kilomètre carré, la disparition d’un si grand nombre d’entre eux s’additionnerait.

La perte catastrophique des glaciers se fait déjà sentir dans le monde entier.

L’année dernière, Les glaciers suisses ont diminué de moitié en moins d’un siècle – et le plus ancien glacier du pays a dû être recouvert de couvertures blanches spéciales pour l’empêcher de fondre.

Le dégel a été si intense qu’une équipe de Sky News a pu assister à un naufrage d’avion datant de 1968, qui a réapparu sans avertissement dans les Alpes suisses lorsque la glace qui le cachait a commencé à fondre.

La fonte des glaciers a également contribué aux inondations catastrophiques de l’été dernier au Pakistanqui abrite plus de glaciers que n’importe où en dehors de l’Arctique et de l’Antarctique.

Situé dans le nord de l’Himalaya, le Pakistan compte quelque 7 000 glaciers et la hausse des températures – qui a atteint près de 50 ° C (122 ° F) dans la ville de Nawabshah en 2022 – les fait fondre et forme des lacs glaciaires.

Les scientifiques ont également émis des avertissements concernant la fonte du soi-disant “glacier apocalyptique” de l’Antarctique, dont l’effondrement complet pourrait faire monter le niveau de la mer de 60 cm.

L’impact serait si considérable que cela aurait même de “graves conséquences” pour le Royaume-Uni.

Mais le professeur Rounce a averti que même un arrêt complet des émissions mondiales ne se refléterait pas dans la vitesse à laquelle les glaciers disparaissent pendant des décennies – prenant potentiellement jusqu’à 100 ans.

Il décrit les glaciers comme des “rivières extrêmement lentes”, dont l’impact prend du temps à se faire sentir.

