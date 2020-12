Si les événements de 2020 n’ont pas suffi à frustrer la plupart d’entre nous, des données récentes montrent que la Terre pourrait être plus proche d’un trou noir supermassif qu’on ne le pensait.

Non seulement notre planète est plus proche du trou noir, mais les nouvelles données montrent également que la Terre tourne plus rapidement autour du centre galactique de la Voie lactée. Les résultats sont dus à de nouvelles données d’observation qui ont fourni un modèle plus précis de la Voie lactée.

Les données ont été projetées pour la première fois en 1985 par l’Union astronomique internationale, mais le projet de radioastronomie japonaise VLBI Exploration of Radio Astrometry (VERA) interroge la distance et la vitesse pour créer un modèle plus précis depuis 15 ans.

VERA comprend des radiotélescopes à travers le Japon qui permettent aux astronomes de collecter des données. Il s’agit d’un tableau d’interférométrie à très longue base (VLBI) qui examine la structure 3D de la Voie lactée sur la base d’une astrométrie très précise à partir de sources de maser galactiques. Il a été lancé en 2000 pour calculer la distance aux étoiles émettrices radio en analysant leur parallaxe.

L’Observatoire astronomique national du Japon (NAOJ), dans un déclaration, a déclaré que parce que la Terre est dans la Voie lactée, ils ne peuvent pas reculer pour voir à quoi ressemble la galaxie de l’extérieur. L’organisation estime que l’astrométrie, mesure précise des positions et des mouvements des objets, est un outil essentiel pour comprendre la structure globale de la Voie lactée et notre place dans celle-ci.

Ils ont ensuite raconté comment le premier catalogue d’astrométrie VERA a été publié avec des données pour 99 objets. Les astronomes ont créé une carte de position et de vitesse basée sur le catalogue d’astrométrie VERA et des observations récentes d’autres groupes.

L’équipe de scientifiques a ensuite calculé le centre de la Voie lactée, le point où tout tourne autour du démarrage de la carte. Une fois la carte créée, ils ont pu localiser le centre de la Voie lactée, là où se trouve le Sagittaire A, le trou noir supermassif à 25800 années-lumière de la Terre. La composante vitesse de la carte a indiqué que la Terre orbite autour du centre galactique à une vitesse de 141 miles par seconde. Les derniers chiffres montrent que la Terre se déplace plus rapidement que la valeur précédente de 136 miles par heure.