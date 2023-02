La Terre pourrait dépasser 1,5 degrés pour la première fois en 2024

Les épisodes d’El Nino peuvent avoir un impact significatif sur les conditions météorologiques dans le monde entier. Par exemple, les régions du nord de l’Amérique du Sud connaîtront probablement une diminution des précipitations et un risque accru d’incendies et de sécheresses.

L’année la plus chaude jamais enregistrée, 2016, a commencé avec un puissant El Niño qui a contribué à faire grimper les températures mondiales.

Les huit dernières années ont été enregistrées comme les huit plus chaud jamais enregistré malgré la persistance des conditions La Nina pour une troisième année consécutive en 2022.

Le professeur Adam Scaife, responsable des prévisions à long terme au Met Office du Royaume-Uni, a décrit l’oscillation australe d’El Niño comme “la plus grande variation naturelle du climat que nous connaissons sur une échelle de temps de quelques années”.

Le système El Nino Southern Oscillation est composé d’El Nino et de La Nina – deux états de fluctuation opposés dans le système climatique de la Terre, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur les conditions météorologiques, les incendies de forêt, les écosystèmes et les économies du monde entier.

Les premières prévisions suggèrent que le phénomène climatique El Nino pourrait revenir plus tard cette année, ouvrant potentiellement la voie à des températures mondiales dépassant pour la première fois le seuil critique de 1,5 degrés Celsius.

Il est possible que si nous obtenons un grand El Nino, nous allons nous en approcher de très près – et ce pourrait être la première année au-dessus de 1,5 degrés.

Le seuil de 1,5 degrés Celsius est la limite de température mondiale ambitieuse fixée dans l’Accord de Paris historique de 2015. Son importance est largement reconnue car les soi-disant points de basculement deviennent plus probables au-delà de ce niveau. Les points de basculement sont des seuils auxquels de petits changements peuvent entraîner des changements spectaculaires dans l’ensemble du système de support de la vie sur Terre.

Les plus grands climatologues du monde ont averti l’année dernière que la lutte pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degrés Celsius avait atteint le territoire “maintenant ou jamais”. Les centres de prévision climatique ont depuis déclaré qu’il y avait 50% de chances de dépasser 1,5 degrés Celsius dans les années à venir.

“Il est possible que, si nous obtenons un grand El Niño, nous nous rapprochons de très près – et ce pourrait être la première année au-dessus de 1,5 degré”, a déclaré Scaife.

“La grande question est alors que se passera-t-il vers la fin de l’année?” Scaife a déclaré à CNBC par téléphone. “Nous ne connaissons pas encore la réponse à cette question. Il est un peu tôt pour le dire… mais les chances actuelles sont, je dirais, entre 60% et 70% pour un événement El Nino dans l’année à venir.”

Pour mettre les choses en perspective, Scaife a déclaré que l’impact d’El Nino pourrait entraîner une augmentation des températures moyennes mondiales d’environ 0,2 degrés Celsius, “alors que la quantité de réchauffement que nous avons maintenant dans le système climatique est de 1,2 [degrees Celsius], donc six fois plus grand. Ces fluctuations naturelles sont vraiment la cerise sur le gâteau.”

“Nous n’avons pas encore dépassé cette barrière. Une fois que nous l’avons franchie, cela signifie peut-être fin avril ou mai, les prévisions deviennent alors plus certaines”, a déclaré Kaas.

La soi-disant barrière printanière souligne l’incertitude dans les perspectives de l’oscillation australe El Niño au cours des six premiers mois de l’année.

Les conditions météorologiques sont susceptibles d’être plus sèches que la moyenne en Indonésie lors d’un événement El Niño alors que les précipitations se déplacent vers l’océan Pacifique.

Interrogé sur la perspective de températures mondiales dépassant le seuil de 1,5 degré l’année prochaine, Kaas a répondu: “C’est une possibilité, en effet.”

“Nous ne pouvons pas encore dire à quel point cet El Nino sera chaud, et cela déterminera en fait beaucoup si nous allons probablement battre le record et la limite de température de 1,5 degré”, a déclaré Kaas. “Il est important de mentionner qu’il y a beaucoup de phénomènes météorologiques et climatiques associés à El Nino, qui sont loin.”

L’Indonésie pourrait également être plus sèche que la moyenne, car les précipitations se déplacent vers l’océan Pacifique, augmentant le risque d’incendies de forêt. Pendant ce temps, des conditions plus sèches dans l’est de l’Australie pourraient augmenter le risque de sécheresse.

“Pour moi, la grande histoire est vraiment que nous avons eu des températures si élevées au cours des trois dernières années alors que nous avions La Nina. Combien de temps supplémentaire viendra si nous avons un fort El Nino plus tard cette année ? C’est, bien sûr, aussi intéressant, mais ce qui est étonnant, c’est que nous avons eu ces températures très élevées à l’échelle mondiale au cours des trois dernières années », a déclaré Kaas.