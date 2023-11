La Terre enregistre les 12 mois les plus chauds jamais enregistrés et probablement 125 000 ans

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

La Terre vient de connaître ses 12 mois les plus chauds de l’ère moderne, et probablement les plus chauds depuis 125 000 ans, selon une analyse publiée jeudi. Cela signifie que près de 3 personnes sur 4 ont subi plus d’un mois de chaleur si extrême que cela aurait été inhabituel dans le passé, mais c’est devenu au moins trois fois plus probable en raison du changement climatique d’origine humaine, ont découvert les scientifiques de Climate Central.

Et cela signifie que la planète est plus proche que jamais d’un réchauffement climatique qui, selon les scientifiques, pourrait endommager de manière irréversible, voire détruire, des écosystèmes entiers – 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) au-dessus des normes préindustrielles. Les données montrent qu’une poussée de réchauffement cette année a poussé les températures planétaires moyennes de 1,3 à 1,4 degrés Celsius au-dessus des niveaux du XIXe siècle.

En partageant leur analyse, les scientifiques ont exprimé l’espoir que cela inciterait à l’action et soulignerait son urgence alors que les dirigeants mondiaux se préparent à convoquer une conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 28, plus tard ce mois-ci.

“Si nous n’éliminons pas progressivement les combustibles fossiles maintenant et n’arrêtons pas de les brûler de manière imminente, ce sera bientôt une année très fraîche”, a déclaré Friederike Otto, maître de conférences en science du climat à l’Institut Grantham pour le changement climatique et l’environnement de l’Imperial College. Londres.

Des milliards de personnes ont été confrontées à des vagues de chaleur intensifiées par le changement climatique

L’analyse de Climate Central a examiné l’influence du changement climatique sur la météo sur une période de 12 mois allant de novembre 2022 à octobre 2023. Les dirigeants de l’organisation à but non lucratif de science et d’information sur le climat ont reconnu avoir choisi cette période à la lumière du calendrier de la COP 28, qui commence. 30 novembre.

Cela signifiait que l’analyse incluait des mois relativement plus frais de fin 2022 et début 2023, ainsi que l’augmentation spectaculaire de la chaleur planétaire observée au cours des derniers mois. Juillet, août, septembre et octobre ont chacun apporté des températures mondiales moyennes record, garantissant pratiquement que 2023 sera l’année civile la plus chaude jamais enregistrée sur Terre.

Utilisant ce que l’on appelle la science de l’attribution, l’analyse a révélé que des milliards de personnes dans le monde ont récemment connu des vagues de chaleur extrêmes qui n’auraient probablement pas été aussi intenses ni aussi durables si les émissions de combustibles fossiles n’avaient pas réchauffé la planète de manière aussi spectaculaire au cours de la période. siècle et demi passé.

L’étude s’est concentrée sur des températures si extrêmes qu’elles sont au moins trois fois plus probables aujourd’hui qu’elles ne l’étaient avant la révolution industrielle. Au cours de l’année écoulée, 9 personnes sur 10 ont connu au moins 10 jours de chaleur, selon l’analyse. Près de 3 personnes sur 4 l’ont enduré pendant 30 jours ou plus.

Les scientifiques ont associé le réchauffement climatique à des catastrophes catastrophiques partout dans le monde : des hôpitaux submergés par des maladies liées à la chaleur, des milliers de morts et des millions de personnes déplacées à cause des inondations, et 23 millions de personnes sans approvisionnement alimentaire sûr rien qu’en Afrique à cause de la sécheresse.

“L’année écoulée a été tout à fait extraordinaire”, a déclaré Joyce Kimutai, météorologue principale au Département météorologique du Kenya.

L’analyse a révélé que les températures moyennes au cours de l’année écoulée ont atteint ou dépassé le seuil de réchauffement de 1,5 degré Celsius dans près d’une douzaine de pays d’Europe et d’Afrique du Nord : Roumanie, Bulgarie, Bosnie, Moldavie, Maroc, Suisse, Autriche, Hongrie, Monténégro, Algérie et Ukraine.

Cette chaleur a été la plus intense en Europe et en Afrique ces derniers mois, avec des températures en Suisse et au Soudan du Sud en moyenne de 2 degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit) plus chaudes que les niveaux préindustriels de mai à octobre.

Aussi extrêmes que puissent paraître ces points chauds, les observations sont conformes aux observations et projections passées du réchauffement climatique, a déclaré Andrew Pershing, vice-président pour la science chez Climate Central.

« Nous devrions nous attendre à établir des records parce que nous vivons sur une planète qui se réchauffe », a-t-il déclaré. « 2023 est tout à fait conforme à cette tendance à long terme. »

Une vague de chaleur mondiale ne devrait pas s’atténuer de sitôt

Des données distinctes publiées mercredi par des scientifiques européens ont souligné à quel point la tendance au réchauffement s’est accélérée ces derniers mois.

Le service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne a déclaré qu’octobre avait apporté une chaleur mondiale record pour le quatrième mois consécutif. Les températures sur la planète étaient en moyenne de 1,7 degrés Celsius au-dessus de la normale en octobre au cours des décennies préindustrielles, de 1850 à 1900.

Et au cours des 10 premiers mois de 2023, les températures mondiales seront en moyenne de 1,43 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, selon les données de Copernicus. C’est un dixième de degré Celsius de plus que celui observé au cours des 10 premiers mois de 2016, qui détient le record du plus chaud jamais mesuré sur Terre.

Et les scientifiques ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à un ralentissement de la montée du réchauffement.

Lorsque la planète a atteint un niveau de chaleur record en 2016, c’était à la fin d’un épisode d’El Niño, le phénomène climatique mondial connu pour libérer de vastes réserves de chaleur de l’océan Pacifique dans l’atmosphère. Aujourd’hui, un fort phénomène El Niño se dirige toujours vers un pic attendu cet hiver, ce qui signifie que son influence pourrait rendre l’année 2024 encore plus chaude.