La Terre dépasse « l’espace opérationnel sûr pour l’humanité », selon une étude | Actualités climatiques

La Terre dépasse son « espace de fonctionnement sûr pour l’humanité » dans six des neuf mesures clés de sa santé, et deux des trois autres vont dans la mauvaise direction, selon une nouvelle étude.

Les planètes climatla biodiversité, les terres, l’eau douce, la pollution par les nutriments et les « nouveaux » produits chimiques (composés fabriqués par l’homme comme les microplastiques et les déchets nucléaires) sont tous déséquilibrés, selon un groupe de scientifiques internationaux.

Seules l’acidité des océans, la santé de l’air et la couche d’ozone se situent dans les limites considérées comme sûres, et la pollution des océans et de l’air va dans la mauvaise direction, selon l’étude publiée dans la revue Science Advances.

« Nous sommes dans une très mauvaise situation », a déclaré Johan Rockstrom, co-auteur de l’étude et directeur de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique en Allemagne.

« Nous montrons dans cette analyse que la planète perd sa résilience et que le patient est malade. »

En 2009, le professeur Rockstrom et d’autres chercheurs ont créé neuf grandes zones frontalières différentes et ont utilisé des mesures scientifiques pour évaluer la santé globale de la Terre.

Le document révélé mercredi était une mise à jour de 2015 et ajoutait un sixième facteur à la catégorie dangereuse.

L’eau est passée de la catégorie « à peine sûre » à la catégorie « hors limites » en raison de l’aggravation du ruissellement des rivières, de meilleures mesures et d’une meilleure compréhension du problème, a déclaré le professeur Rockstrom.

Ces limites « déterminent le sort de la planète », a-t-il déclaré, ajoutant que neuf facteurs ont été « scientifiquement bien établis » par de nombreuses études extérieures.

« Si la Terre pouvait gérer ces neuf facteurs, elle pourrait être relativement sûre. Mais ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré.

Les neuf facteurs sont entremêlés. Lorsque l’équipe a utilisé des simulations informatiques, elle a découvert que l’aggravation d’un facteur, comme le climat ou la biodiversité, provoquait la dégradation d’autres problèmes environnementaux de la Terre, tandis que la résolution d’un facteur aidait les autres.

Les simulations ont montré « que l’un des moyens les plus puissants dont dispose l’humanité pour lutter contre le changement climatique » consiste à nettoyer ses terres et à sauver ses forêts, selon l’étude.

Selon l’étude, ramener les forêts aux niveaux de la fin du XXe siècle fournirait d’importants puits naturels pour stocker le dioxyde de carbone au lieu de l’air, où il emprisonne la chaleur.

La biodiversité – la quantité et les différents types d’espèces vivantes – est dans une situation des plus inquiétantes et ne reçoit pas autant d’attention que d’autres questions, comme le changement climatique, selon le professeur Rockstrom.

« La biodiversité est fondamentale pour maintenir intacts le cycle du carbone et le cycle de l’eau », a-t-il déclaré. « Le plus gros problème auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est la crise climatique et la crise de la biodiversité. »

Certains scientifiques de la biodiversité, comme Stuart Pimm de l’Université Duke, contestent depuis longtemps les méthodes et les mesures du professeur Rockstrom, affirmant que les résultats ne valent pas grand-chose.

Mais Granger Morgan, professeur d’ingénierie environnementale à l’Université Carnegie Mellon, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré : « J’ai souvent dit que si nous ne réduisons pas rapidement la façon dont nous stressons la Terre, nous sommes grillés. » Cet article dit qu’il est plus probable que nous soyons des toasts brûlés.