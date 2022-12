La “Terre de feu” brûle depuis 4 000 ans

Note de l’éditeur – Note de l’éditeur – Les séries de CNN Travel sont souvent sponsorisées par les pays et les régions que nous présentons. Cependant, CNN conserve un contrôle éditorial total sur tous ses reportages. Lisez la politique.

(CNN) — “Ce feu a brûlé 4 000 ans et ne s’est jamais arrêté”, déclare Aliyeva Rahila. “Même la pluie qui vient ici, la neige, le vent — ça ne s’arrête jamais de brûler.”

Devant vous, de hautes flammes dansent sans relâche sur une étendue de colline de 10 mètres, rendant une journée chaude encore plus chaude.

Il s’agit de Yanar Dag – qui signifie “montagne brûlante” – sur la péninsule azerbaïdjanaise d’Absheron, où Rahila travaille comme guide touristique.

Effet secondaire des abondantes réserves de gaz naturel du pays, qui fuient parfois à la surface, Yanar Dag est l’un des nombreux incendies spontanés qui ont fasciné et effrayé les voyageurs en Azerbaïdjan au cours des millénaires.

L’explorateur vénitien Marco Polo a écrit sur les phénomènes mystérieux lorsqu’il a traversé le pays au 13ème siècle. D’autres marchands de la route de la soie ont apporté des nouvelles des flammes alors qu’ils voyageaient vers d’autres terres.

C’est pourquoi le pays a gagné le surnom de “terre de feu”.

Ancienne religion

De tels incendies étaient autrefois nombreux en Azerbaïdjan, mais parce qu’ils ont entraîné une réduction de la pression du gaz souterrain, interférant avec l’extraction commerciale du gaz, la plupart ont été éteints.

Yanar Dag est l’un des rares exemples restants, et peut-être le plus impressionnant.

À une certaine époque, ils ont joué un rôle clé dans l’ancienne religion zoroastrienne, qui a été fondée en Iran et s’est épanouie en Azerbaïdjan au premier millénaire avant notre ère.

Pour les zoroastriens, le feu est un lien entre les humains et le monde surnaturel, et un moyen par lequel la perspicacité et la sagesse spirituelles peuvent être acquises. C’est une purification, un maintien de la vie et une partie vitale de l’adoration.

Aujourd’hui, la plupart des visiteurs qui arrivent au centre des visiteurs sans fioritures de Yanar Dag viennent pour le spectacle plutôt que pour l’épanouissement religieux.

L’expérience est plus impressionnante la nuit ou en hiver. Lorsque la neige tombe, les flocons se dissolvent dans l’air sans jamais toucher le sol, explique Rahila.

Malgré l’ancienneté prétendue des flammes de Yanar Dag – certains affirment que ce feu particulier n’a peut-être été allumé que dans les années 1950 – il faut 30 minutes de route au nord du centre de Bakou pour le voir. Le centre n’offre qu’un petit café et il n’y a pas grand-chose d’autre dans le quartier.

Temple du feu Ateshgah

Pour un aperçu plus approfondi de l’histoire du culte du feu en Azerbaïdjan, les visiteurs doivent se diriger à l’est de Bakou vers le temple du feu d’Ateshgah.

“Depuis les temps anciens, ils pensent que [their] dieu est ici », dit notre guide, alors que nous entrons dans le complexe pentagonal qui a été construit aux 17e et 18e siècles par les colons indiens à Bakou.

Les rituels du feu sur ce site remontent au 10ème siècle ou avant. Le nom Ateshgah vient du persan pour “la maison du feu” et la pièce maîtresse du complexe est un sanctuaire-autel surmonté d’une coupole, construit sur un évent de gaz naturel.

Une flamme naturelle et éternelle brûlait ici sur l’autel central jusqu’en 1969, mais de nos jours, le feu est alimenté par l’approvisionnement principal en gaz de Bakou et n’est allumé que pour les visiteurs.

Le temple est associé au zoroastrisme mais c’est en tant que lieu de culte hindou que son histoire est mieux documentée.

Marchands et ascètes

Construit comme une auberge de voyageurs de style caravansérail, le complexe dispose d’une cour fermée entourée de 24 cellules et chambres.

Ceux-ci étaient diversement utilisés par les pèlerins, les marchands de passage (dont les dons étaient une source vitale de revenus) et les ascètes résidents, dont certains se soumettaient à des épreuves telles que s’allonger sur de la chaux vive caustique, porter de lourdes chaînes ou garder un bras dans une position pendant des années. sur la fin.

Le temple a cessé d’être utilisé comme lieu de culte à la fin du XIXe siècle, à une époque où le développement des champs de pétrole environnants signifiait que la vénération de Mammon gagnait en force.

Le complexe est devenu un musée en 1975, a été nommé site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 et accueille aujourd’hui environ 15 000 visiteurs par an.