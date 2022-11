La Terre compte désormais 8 milliards d’humains. Cet homme souhaite qu’il n’y en ait pas.

“C’était une très bonne nouvelle pour moi que ce genre de groupe existe, car généralement, avec ce genre de philosophie, on se sent seul”, a déclaré Mario Buenfil, 73 ans, ingénieur des eaux à Mexico, impliqué dans le mouvement depuis 20 ans. années.

Pourtant, les mots « extinction humaine volontaire » suscitent souvent des réactions d’horreur crachotantes, et des termes comme « éco-fasciste » et « malthusien » sont souvent lancés sur le groupe. John Seager, le président de Population Connection, une organisation à but non lucratif qui prône la stabilisation de la population par des moyens volontaires, l’a comparé à un spectacle secondaire. Pourtant, si le nom provocateur du groupe et sa position apparemment pugiliste suggèrent un fondateur aigri ou même menaçant, M. Knight semble tout sauf cela.

Grand et doux, M. Knight apparaît comme lucide et réfléchi, comme un mélange de Bill Nye et Fred Rogers. Bien que M. Knight soit peut-être contre la création de plus d’humains, il fait preuve d’une grande compassion pour ceux qui existent déjà.

Enseignant suppléant au secondaire pendant la majeure partie de sa vie professionnelle, M. Knight est considéré avec affection par les étudiants. Il passe des heures chaque dimanche matin à ramasser les déchets de la route principale à proximité. Au cours d’une interview, il s’est arrêté pour apprécier deux araignées de jardin juteuses prenant le soleil sur des toiles de gaze tissées entre les haies et les chaises de jardin. La vue était un motif de célébration, a déclaré M. Knight, après que tant de créatures aient été tuées lors du dôme de chaleur de l’année dernière dans le nord-ouest du Pacifique. Monogame en série autoproclamé, il vit seul, mais sa petite amie habite à côté et est entièrement d’accord avec sa cause.

“Il n’a pas un ego géant avec lequel il se pavane, il n’essaie pas de se disputer avec les gens”, a déclaré Marv Ross, ancien colocataire de M. Knight et ami de longue date. “Il était toujours sur l’humour, pour rendre son message aussi amusant que possible, et je l’ai vu le faire à plusieurs reprises. Il détournait les gens qui s’énervaient avec une blague ou un sourire.

Alors qu’il grandissait dans une famille tolérante de l’Oregon, M. Knight regardait les entreprises forestières abattre les forêts de l’État. Après avoir été enrôlé dans l’armée pendant la guerre du Vietnam (il a servi mais n’a jamais été déployé), il a fréquenté l’Oregon College of Education et a rejoint le chapitre local de Zero Population Growth, ce qui a cimenté sa résolution de ne pas avoir d’enfants. “C’était toujours à cause de l’écologie, à cause des dommages que les humains font à l’environnement”, a-t-il déclaré.