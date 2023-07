La Terre a atteint une température record non officielle cette semaine – et y est restée

Une chaleur étouffante couvre une grande partie de la planète, et les sept derniers jours ont été la semaine la plus chaude jamais enregistrée, la dernière étape sinistre d’une série d’extrêmes provoqués par le changement climatique.

La température moyenne de la Terre mercredi est restée à un niveau record non officiel établi la veille. Et pour la période de sept jours se terminant mercredi, la température moyenne quotidienne était de 0,08 degrés Fahrenheit (0,04 degrés Celsius) plus élevée que n’importe quelle semaine en 44 ans de tenue de registres, selon les données du Climate Reanalyzer de l’Université du Maine, un outil qui utilise des données satellitaires et des simulations informatiques pour mesurer l’état du monde.

La température mondiale moyenne pour mardi et mercredi était de 62,9 degrés Fahrenheit (17,18 degrés Celsius). Cela fait suite à un record de courte durée établi lundi, à 62,6 degrés Fahrenheit (17,01 Celsius). Les chiffres du Climate Reanalyzer sont des données non officielles mais significatives, et une indication que le changement climatique atteint un territoire inexploré.

« La situation à laquelle nous assistons actuellement est la démonstration que le changement climatique est hors de contrôle, et une raison de plus pour une ambition accrue et une justice accrue », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. « Si nous persistons à retarder les mesures clés qui sont nécessaires, je pense que nous nous dirigeons vers une situation catastrophique, comme le démontrent les deux derniers records de température. »

Des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses perturbent la vie dans le monde et provoquent des températures mortelles.

À Tombouctou, au Mali, aux portes du désert du Sahara, Fatoumata Arby, 50 ans, a déclaré que ce type de chaleur était nouveau. « Habituellement, la nuit, il fait un peu frais même pendant la saison chaude, mais cette année, même la nuit, il fait chaud – je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré Arby, qui quitte rarement sa ville natale. « J’ai eu des palpitations cardiaques à cause de la chaleur. Je commence à penser sérieusement que je vais quitter Tombouctou.

La semaine dernière, l’Égypte a connu l’une de ses nombreuses vagues de chaleur estivales, avec des températures dépassant 100 degrés Fahrenheit (37,7 degrés Celsius), selon le météorologue national égyptien. Pour lutter contre la chaleur et l’humidité, les enfants ont gambadé jeudi dans le Nil tandis que les piétons chassaient l’ombre.

L’un des plus grands contributeurs aux records de cette semaine est un hiver exceptionnellement doux dans l’Antarctique. Certaines parties du continent et de l’océan à proximité étaient de 18 à 36 degrés Fahrenheit (10 à 20 degrés Celsius) supérieurs aux moyennes de 1979 à 2000.

« Les températures ont été inhabituelles au-dessus de l’océan et en particulier autour de l’Antarctique cette semaine, car les fronts de vent au-dessus de l’océan Austral sont forts, poussant l’air chaud plus au sud », a déclaré Raghu Murtugudde, professeur de sciences atmosphériques, océaniques et du système terrestre à l’Université du Maryland. et professeur invité à l’Institut indien de technologie de Bombay.

Chari Vijayaraghavan, un explorateur polaire et éducateur qui a visité l’Arctique et l’Antarctique régulièrement au cours des 10 dernières années, a déclaré que le réchauffement climatique est évident aux deux pôles et menace la faune de la région ainsi que la fonte des glaces qui élève le niveau de la mer.

« Le réchauffement climatique pourrait entraîner une augmentation des risques de maladies telles que la propagation de la grippe aviaire dans l’Antarctique, qui auront des conséquences dévastatrices pour les manchots et d’autres animaux de la région », a déclaré Vijayaraghavan.

Seth Borenstein et Isabella O’malley, The Associated Press