La Terre à 8 milliards : la consommation, et non la foule, est la clé du climat

Commentez cette histoire Commentaire

CHARM EL-CHEIKH, Égypte — Le monde est devient de plus en plus chaud et plus encombré et les deux problèmes sont liés, mais pas autant que les gens pourraient le penser, disent les experts. Mardi quelque part naîtra un bébé qui sera la 8 milliardième personne sur la planète, selon une projection des Nations Unies et d’autres experts. La Terre s’est réchauffée de près de 0,9 degrés Celsius (1,6 degrés Fahrenheit) depuis que le monde a atteint la barre des 4 milliards en 1974.

Le climat et la population sont un sujet délicat pour les scientifiques et les responsables.

Alors que de plus en plus de personnes consommant de l’énergie, principalement à partir de la combustion de combustibles fossiles, réchauffent la planète, le problème clé n’est pas tant le nombre de personnes que la façon dont une petite fraction de ces personnes cause bien plus que leur part de pollution par le carbone, plusieurs experts du climat et de la population ont déclaré à l’Associated Press.

“Nous avons un problème de population et nous avons un problème de population”, a déclaré Vanessa Perez-Cicera, directrice du Global Economics Center au World Resources Institute. “Mais je pense que le plus important, c’est que nous avons un problème de surconsommation.”

Et à cause de cela, le 8 milliardième enfant qui naîtra “n’aura pas ce que nous avions… parce qu’il n’y a pas assez de ressources”, a-t-elle déclaré.

Le Kenya, qui souffre à travers une sécheresse dévastatrice, compte 55 millions d’habitants, soit environ 95 fois plus que la population du Wyoming. Mais le Wyoming émet 3,7 fois plus de dioxyde de carbone que le Kenya. L’Afrique dans son ensemble compte 16,7 % de la population mondiale, mais n’émet historiquement que 3 % de la pollution mondiale par le carbone, tandis que les États-Unis comptent 4,5 % de la population de la planète, mais depuis 1959, ils ont émis 21,5 % du dioxyde de carbone piégeant la chaleur.

Le Canadien, le Saoudien et l’Australien moyens rejettent plus de 10 fois plus de dioxyde de carbone dans l’air par leur vie quotidienne que le Pakistanais moyen, où un tiers de la nation a été inondé dans un événement aggravé par le changement climatique. Et au Qatar, les émissions par habitant sont 20 fois supérieures à celles du Pakistan, selon la Banque mondiale.

“La question ne concerne pas la population mais plutôt les modes de consommation”, a déclaré le climatologue Bill Hare de Climate Analytics. “Il est donc préférable de commencer par les principaux émetteurs du Nord.”

Climate Interactive, un groupe de scientifiques qui exécutent des simulations informatiques complexes qui peuvent être modifiées pour voir quels facteurs sont les plus importants dans la lutte contre le changement climatique, a examiné la différence que fait la population. Il a constaté qu’il apportait une petite contribution par rapport à d’autres facteurs, comme l’économie.

En comparant deux scénarios de projections démographiques des Nations Unies de 8,8 milliards de personnes et 10,4 milliards de personnes, Drew Jones de Climate Interactive n’a trouvé qu’une différence de 0,2 degrés Celsius (0,4 degrés Fahrenheit). Mais la différence entre l’absence de prix ou de taxe sur le carbone et 100 dollars la tonne était de 0,7 degrés Celsius (1,3 degrés Fahrenheit).

Hare a déclaré qu’il y avait plus qu’une teinte de racisme dans le mythe selon lequel la surpopulation est le principal problème derrière le changement climatique.

“L’un des arguments les plus importants que j’entends presque exclusivement de la part des hommes des pays à revenu élevé est que” Oh, c’est juste un problème de population “”, a déclaré Katharine Hayhoe, scientifique en chef de Nature Conservancy. “Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.”

“Les 50% des personnes les plus pauvres du monde sont historiquement responsables de 7% des émissions de gaz piégeant la chaleur”, a déclaré Hayhoe. “Pourtant, lorsque vous regardez quels pays subissent le plus les impacts du changement climatique, des pays comme le Malawi, le Mozambique, le Sénégal et l’Afghanistan arrivent en tête de liste.”

Et même au sein des pays, ce sont les plus riches qui causent le plus de pollution par le carbone, a déclaré Hare. Dans l’ensemble, a-t-il déclaré, “80% de la population, la population mondiale, émet une petite fraction des émissions”.

La population mondiale augmente principalement en Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud “et ils contribuent le moins au changement climatique d’origine humaine”, a déclaré Colette Rose, coordinatrice de projet à l’Institut berlinois pour la population et le développement.

Huit nations, cinq en Afrique, trois en Asie, auront au moins la moitié de la croissance démographique d’ici 2050, a déclaré Rose. Il s’agit de l’Égypte, de l’Éthiopie, de la Tanzanie, du Nigéria, de la République démocratique du Congo, du Pakistan, de l’Inde et des Philippines.

La croissance démographique mondiale a considérablement ralenti, atteindra probablement un pic au cours de ce siècle et est maintenant en train de croître à moins de 1% par an, a déclaré Rose. Mais les émissions de carbone croissent plus vite, à 1% de plus cette année qu’en 2021.

Pour les groupes de défense de l’environnement et les responsables, la question de la population et du climat a causé des problèmes.

« La population est un problème que personne n’a voulu aborder depuis le tout début. Trop politiquement sensible », a déclaré Joanna Depledge, historienne du climat à l’Université de Cambridge en Angleterre, dans un e-mail. “Il y a de nombreuses dimensions, notamment en ce qui concerne la religion et les accusations de racisme – la croissance démographique est principalement concentrée dans les populations non blanches, bien sûr.”

Pendant longtemps, le Sierra Club avait encouragé les efforts pour tenter de contrôler la population mondiale, jusqu’à il y a quelques décennies, lorsque le groupe environnemental a examiné de plus près la question et a ventilé les chiffres, a déclaré le président du groupe, Ramon Cruz. Ils ont découvert que les problèmes étaient davantage liés à la surconsommation et à l’utilisation de combustibles fossiles et que ces problèmes seraient les mêmes “pour 6 milliards, 7 milliards ou 8 milliards” de personnes, a-t-il déclaré.

Alors que la plupart des groupes environnementaux tentent d’éviter le problème, il y a 11 ans, alors que le monde frappait 7 milliards de personnes, le Center for Biological Diversity a créé des préservatifs spéciaux avec des messages démographiques et environnementaux tels que “Emballez avec soin, sauvez l’ours polaire”.

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

Suivez Seth Borenstein sur Twitter à @borenbears