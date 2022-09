The Terrace — Le téléviseur d’extérieur polyvalent et durable de Samsung est présenté en plein centre du parc de la grotte de Postojna, en Slovénie — la grotte la plus captivante au monde avec de magnifiques formations et une faune diversifiée. Au cours de la visite inoubliable d’un paradis souterrain fascinant façonné par de minuscules gouttelettes au cours de millions d’années, plus d’un million de visiteurs chaque année pourront observer de près, à travers The Terrace, la vie d’habitants très uniques de la grotte – les olms. Les olms ont éveillé l’imagination des gens depuis des temps immémoriaux, et la légende raconte qu’il s’agit en fait de bébés dragons. Ils restent un mystère encore aujourd’hui et sont considérés comme le plus grand animal troglodyte qui peut se passer de nourriture jusqu’à 10 ans et vivre jusqu’à 100 ans.

Les olms attirent maintenant davantage l’attention après l’installation de The Terrace (65 pouces) à l’intérieur de la grotte. La Terrasse offre aux visiteurs une expérience immersive en leur permettant d’observer de près les olms et leur habitat. De plus, The Terrace est le téléviseur parfait à placer même dans la grotte, où l’humidité est toujours élevée et les températures constamment basses (environ 10 degrés Celsius). Ce téléviseur d’extérieur a obtenu la certification IP55 de la Commission électrotechnique internationale pour la résistance à l’eau et à la poussière. Il peut également résister à différentes conditions météorologiques, même lorsque la température descend aussi bas que moins 31° à 50° Celsius (moins 24° à 122° Fahrenheit).

Le parc de la grotte de Postojna accueille fréquemment de nombreux événements divers, des concerts de gala aux performances spectaculaires d’artistes de renommée mondiale. La terrasse peut également être utilisée pour afficher d’autres types de contenu. Il est particulièrement adapté, car il offre une grande visibilité grâce à sa technologie anti-reflet, qui réduit la réflexion de la lumière sur sa surface. La technologie d’optimisation de la qualité d’image AI ajuste automatiquement la luminosité de l’écran en fonction des conditions d’éclairage changeantes.

La terrasse améliorera à coup sûr l’expérience du visiteur du monde souterrain et de ses habitants. “Samsung The Terrace a ajouté à notre engagement à mettre en valeur l’attraction de renommée mondiale et à préserver les olms. Nos efforts ont été reconnus par la Commission européenne, qui a placé la grotte de Postojna parmi les meilleurs finalistes du concours international Natura 2000 », a déclaré Katja Dolenc Batagelj, directrice générale de la grotte de Postojna.

“Nous sommes ravis que Samsung puisse faire partie de l’expérience de la grotte de Postojna, qui vise à préserver l’environnement et les merveilles naturelles pour les générations futures. Nous espérons que The Terrace permettra aux visiteurs de vivre une expérience vivante et immersive », a déclaré Matija Savnik, responsable de l’équipe des ventes CE de Samsung Slovénie.