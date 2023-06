La terminologie des feux de forêt peut prêter à confusion. Voici une feuille de triche de mots que vous pourriez entendre

Avec les incendies de forêt qui font rage partout au Canada, une partie de la stratégie et du jargon discuté lors des séances d’information et aux nouvelles peut être un mystère pour les gens. Les pompiers de différentes communautés utilisent parfois une terminologie différente pour le même phénomène, ce qui complique les choses.

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), qui aide les provinces et les territoires à partager les ressources de lutte contre les incendies, maintient depuis longtemps une glossaire complet de la terminologie des incendies de forêt qui permet de s’assurer que tout le monde parle la même langue. C’est essentiel lorsque les pompiers se déplacent entre les provinces — et même entre les pays — pour lutter contre les flammes. Plusieurs provinces ont également des glossaires en ligne, y compris Colombie britannique et Nouvelle-Écosse .

« Chaque fois que vous avez une discipline spécialisée, il est important que vous vous mettiez d’accord sur la terminologie », a déclaré David Martell, professeur émérite à l’Université de Toronto, spécialisé dans les systèmes de gestion des incendies de forêt.

Nous avons consulté les guides et les experts en feux de forêt pour élaborer une liste des termes les plus uniques et les plus courants que vous pourriez entendre pendant la saison des feux de forêt.

Avion de chien d’oiseau

Un chien oiseau joue un rôle essentiel dans la lutte contre les incendies depuis le ciel. Cet avion transporte le officier d’attaque aérienne, la personne chargée de diriger toutes les opérations aériennes lors d’un feu de forêt. Le chien-oiseau vole au-dessus de l’avion ravitailleur et leur indique où déverser de l’eau pour s’assurer qu’ils atteignent le meilleur endroit. Le Manitoba a récemment envoyé un avion de chasse aux oiseaux et un officier d’attaque aérienne pour combattre les incendies en Alberta, entre autres ressources.

Système canadien d’évaluation du danger d’incendie de forêt

Le CFFDRS est un système national qui évalue le risque d’incendie de forêt dans une zone donnée. Il a été créé en 1968, mais certaines de ses origines remontent aux années 1920. Vous le reconnaîtrez peut-être en visitant une zone boisée.

De nombreux Canadiens reconnaissent ces panneaux qui font partie du Système canadien d’évaluation du danger d’incendie de forêt, comme celui-ci à Tweed, en Ontario. (Soumis par Mike Wotton)

Les signes sont faciles à comprendre et constituent l’indicateur le plus utile du risque d’incendie pour la plupart des gens, a déclaré Martell. Et bien que cela semble simple, de nombreuses informations sont utilisées pour déterminer le risque d’incendie, notamment la météo, la vitesse du vent, la sécheresse du combustible potentiel dans une forêt (comme les aiguilles de pin mortes), la topographie, la vitesse à laquelle un incendie se propagerait et bien plus encore. .

Croisement

Ce terme a commencé à apparaître lors des séances d’information sur les incendies en Nouvelle-Écosse cette semaine, et c’est dangereux dans le monde de la lutte contre les incendies. C’est une indication de conditions de combustion extrêmes.

« Normalement, l’humidité est supérieure à la température, mais lorsque l’humidité est inférieure à la température, vous avez ce qu’on appelle un croisement », a déclaré Martell. « Vous allez avoir des problèmes d’incendie un jour comme celui-là. »

REGARDER | Ce que signifie un incendie croisé pour la Nouvelle-Écosse : Pourquoi le «phénomène de croisement» pourrait signifier une journée difficile pour les pompiers de la N.-É. Compte tenu des conditions environnementales, les pompiers affirment que les résidents de la zone d’évacuation d’Upper Tantallon ne devraient pas s’attendre à rentrer chez eux mercredi.

Feu de couronne

Il ne s’agit pas d’un incendie sur une terre de la Couronne. Il s’agit plutôt d’un incendie qui se propage du sol forestier à la cime (ou au sommet) des arbres, a déclaré Michael Flannigan, professeur de feux de forêt à l’Université Thompson Rivers à Kamloops, en Colombie-Britannique. Un incendie peut se propager rapidement de la cime des arbres à la cime des arbres, se nourrissant de branches, brindilles et pommes de pin.

Pare-feu

C’est un moyen important d’arrêter ou de ralentir un incendie – c’est lorsque les équipes franchissent une barrière stratégique en enlevant les arbres et les arbustes, privant ainsi un feu de tout combustible supplémentaire. C’est là que le patron de bulldozer travaux. Bien que cela puisse ressembler à une référence à Fraggle Rock, les bulldozers dans ce cas sont en fait des destroyers plutôt que des constructeurs. Le patron du bulldozer supervise les bulldozers travaillant pour nettoyer une zone afin d’assurer la coupe-feu est construit de manière efficiente et efficace. Les pare-feu peuvent également être des barrières naturelles contre le feu, comme les routes.

Tourbillons de feu et brandons

Tourbillons de feu sont des colonnes tournantes d’air chaud, de flammes et de gaz qui peuvent aider à étendre le périmètre d’un incendie. Ils peuvent lâcher prise des brandons — des braises enflammées ou fumantes qui portent le vent.

Ils peuvent mesurer moins d’un mètre à plusieurs centaines de mètres de diamètre, alors qu’on les appelle souvent tornades de feu. Ils peuvent impliquer toute la zone d’incendie ou seulement des points chauds à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre d’incendie.

REGARDER | Qu’en est-il des feux de forêt en Nouvelle-Écosse? Qu’y a-t-il derrière les feux de forêt en Nouvelle-Écosse? | À propos de ça Deux incendies de forêt couvrant plus de 7 000 hectares de terres ont forcé plus de 15 000 personnes à quitter leur domicile en Nouvelle-Écosse. Andrew Chang s’entretient avec David Phillips d’Environnement Canada sur la façon dont les incendies sont devenus incontrôlables si rapidement et comment cela pourrait n’être que le début d’une saison difficile.

Ligne de feu

C’est un terme couramment utilisé et que vous avez peut-être déjà entendu. Il fait référence à l’endroit où les équipes et l’équipement combattent activement un incendie, selon le Glossaire du CIFCC. Les pompiers peuvent intervenir sur ligne de feu avec des pelles et d’autres outils à main pendant 14 heures d’affilée dans une chaleur torride.

(Radio-Canada)

Périmètre d’incendie

Cela fait référence à la taille d’un feu de forêt – sa limite extérieure ou son bord. Au Canada, elle se mesure généralement en kilomètres. Le front de feu est la bande de flammes sur le bord actif du feu. Il peut être difficile d’imaginer la taille d’un feu de forêt, car ils sont souvent mesurés dans l’unité de surface inconnue d’hectares.

« Qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’est-ce qu’un hectare ? » dit Flannigan. « Je dis: » Eh bien, c’est à peu près la taille d’un terrain de football.

Le feu qui brûle près d’Halifax couvre environ 950 hectares. Cela fait beaucoup de terrains de football.

Feu au sol

Les feux au sol peuvent être alimentés par des racines d’arbres, de la tourbe, du bois pourri connu sous le nom d’enfouis bois punk et mince, la couche de matière organique en décomposition. Tout cela est collectivement connu sous le nom de carburant au sol.

« Surtout lors d’une année sèche, les racines peuvent être particulièrement inflammables », a déclaré Marieke deRoos du CIFFC. « S’il n’y a pas eu beaucoup de précipitations et que les premiers centimètres sous le sol sont secs, à l’insu des personnes au-dessus du sol, le feu peut se propager sous terre. »

Un pompier avec le Los Padres National Forest Engine 46 balance un Pulaski tout en éteignant un point chaud de l’incendie de Whittier au large de West Camino Cielo près de Santa Barbara, en Californie, le 13 juillet 2017. (Mike Eliason/Santa Barbara County Fire/Handout via Reuters)

C’est là que les outils à main des pompiers entrent souvent en jeu. Ils utilisent des haches, des pelles et Pulaskis – qui ont une hache à une extrémité et une herminette, ou une lame arquée, à l’autre – pour briser le fumier et la terre tassée.

Niveau de préparation national

Le NPL est une échelle à cinq niveaux que la communauté des pompiers utilise pour décrire les besoins en ressources de lutte contre les incendies. Selon deRoos, cela comprend la disponibilité et la demande actuelles de pompiers ou d’équipements, les conditions environnementales, le potentiel de nouveaux incendies et les feux de forêt actifs.

REGARDER | Qu’est-ce qui rend la saison des incendies de cette année si intense : Pourquoi cette saison des incendies de forêt est qualifiée de « sans précédent » | À propos de ça Des représentants du gouvernement, du ministre de la Protection civile Bill Blair à la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, qualifient cette saison de feux de forêt de « sans précédent ». Andrew Chang explique pourquoi ils ont raison.

Le niveau 1 est le moins sévère ; Le niveau 5 est le plus sévère. Le Canada est actuellement au niveau 5ce qui signifie que la demande continue de ressources de lutte contre les incendies est « extrême » et implique des ressources internationales, telles que des pompiers des États-Unis et d’Australie.

« À l’échelle nationale, le nombre d’incendies est bien supérieur à la moyenne pour cette période de l’année et près de 12 fois la moyenne de la superficie brûlée pour cette période de l’année », a déclaré le dernier rapport national sur la situation des feux de forêt publié par Ressources naturelles Canada dit.