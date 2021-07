La tenue virale du casting de ‘The French Dispatch’ au Cannes Triggers Meme Fest

Le film de comédie dramatique de Wes Anderson The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sunis fait toutes les bonnes vagues au 74e Festival de Cannes en cours qui a débuté le 6 juillet et se poursuivra jusqu’au 17. Le film est écrit, réalisé et produit par Wes, qui est connu pour avoir réalisé des films comme The Royal Tenenbaums, Moonrise Kingdom, The Darjeeling Limited, The Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox et Isle of Dogs. Il a écrit l’histoire de The French Dispatch à partir d’une idée qu’il a conçue avec le cinéaste Roman Coppola, l’illustrateur-écrivain Hugo Guinness et l’acteur Jason Schwartzman.

Le film se vante d’un casting stellaire. Il comprend Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray et Owen Wilson. L’histoire tourne autour de trois scénarios distincts, alors que le bureau des affaires étrangères français d’un journal fictif du Kansas crée son dernier numéro.

Le film a été récemment projeté à Cannes et il va sans dire qu’il a été apprécié de tous, mis à part une ovation debout de 9 minutes. The French Dispatch, qui devait être présenté en avant-première au festival du film l’année dernière, a finalement été projeté au festival de la Côte d’Azur le 12 juillet. Les acteurs vedettes du film attirent également l’attention pour leurs déclarations de mode originales. Et ces déclarations ne sont pas passées inaperçues des utilisateurs de Twitter, qui ont sauté sur l’occasion pour créer des mèmes hilarants.

L’une des images de la séance photo du casting est devenue virale. Sur la photo, on peut voir Wes et Tild adressés formellement tandis que Murray et Timothée sont habillés de manière très décontractée. Bien que l’image semble assez normale, regardez de plus près et vous remarquerez peut-être quelque chose de digne d’un mème. Voici un aperçu de quelques mèmes étonnants créés sur la photo, Twitter a sûrement eu une émeute de rire sur celui-ci.

Tenue de présentation Zoom, me rappelant comment je m’habillais avant Zoom, imaginant comment je m’habillerai après Zoom, comment je m’habillerai réellement après Zoom pic.twitter.com/RKcxaX8Nmt– Sara Wallace Goodman (@ThatSaraGoodman) 15 juillet 2021

Quelles sont vos réactions à ces mèmes ?

