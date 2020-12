Taylor Swiftles fans de juste vraiment veux croire qu’elle est mariée avec Joe Alwyn.

Taylor a choqué le monde de la musique le jeudi 10 décembre, lorsqu’elle a annoncé qu’elle allait sortir son deuxième album surprise de l’année, toujours, le vendredi. Naturellement, les fans ont immédiatement disséqué ses nouvelles photos promotionnelles pour obtenir des indices sur sa relation avec l’acteur britannique. C’est la langue d’amour de Swifties, d’accord?!

Les dernières rumeurs de mariage ont commencé après le chanteur de 30 ans a partagé une image extrait du prochain clip de « willow », qui débutera vendredi à minuit.

Sur la photo, Taylor porte une robe Zimmerman en dentelle blanc cassé et un casque de mariée de la créatrice Jennifer Behr. Le diadème Priscilla de couleur champagne se vend 1225 $ et comprend des fleurs peintes à la main et une pièce maîtresse en cristal Swarovski. Tout comme le style de folklore et son album sœur toujours, Les créations de Jennifer sont «entrelacées d’un sens du romantisme et d’un attrait éthéré».

Le regard de Tay rapidement alimenté ventilateur les théories qu’elle a noué le nœud avec Joe après environ quatre ans de fréquentation.