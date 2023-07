La tenue Playboy Bunny de Kate Beckinsale : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Kate Beckinsale a sonné son 50e anniversaire avec style lorsqu’elle a secoué une tenue de lapin Playboy noire plongeante tout en traînant avec ses amis dans de nouvelles photos Instagram. L’actrice avait l’air plus sexy que jamais lorsqu’elle portait un body moulant à sequins noirs qui montrait un décolleté ample.

Sur les photos, Kate portait le body à dos nu avec des collants en résille déchirés, un long bandeau d’oreille de lapin noir, un nœud papillon autour du cou et des talons à plateforme argentés et noirs massivement hauts. Elle a posé aux côtés de deux amis, dont l’un était également habillé en lapin Playboy dans un body à paillettes rose vif. Kate a posté le diaporama de photos avec la légende « Joyeux anniversaire de lapin, mon jumeau d’anniversaire @olivergliese »

Plus à propos Kate Beckinsale

Kate a été sur un rouleau avec ses tenues ces derniers temps et à part ce look, l’un de ses favoris était sa robe transparente aux Fashion Trust US Awards à Los Angeles. Kate était magnifique dans une robe argentée complètement transparente recouverte de paillettes et de perles complexes.

La robe Julien Macdonald Automne 2023 à manches longues et col haut de Kate a mis en valeur ses abdominaux toniques et elle a choisi d’aller sans soutien-gorge en dessous, révélant un décolleté ample. La robe comportait des épaules hautes exagérées et elle était accessoirisée avec des boucles d’oreilles en diamant et un collier en diamant vert. Quant à son glam, elle a rejeté ses cheveux bruns en une queue de cheval volumineuse et haute tandis qu’un œil sensuel et une lèvre nue brillante ont lié son look.

En plus de ce look, elle était également magnifique dans une robe Tony Ward Couture à sequins noirs transparents avec un manteau argenté massif. La robe noire sans bretelles de Kate comportait un décolleté asymétrique et une jupe complètement transparente qui mettait en valeur ses longues jambes. La robe entière était couverte de paillettes tandis qu’un énorme manteau argenté drapait ses bras dans des manches bouffantes et traînait derrière elle dans une longue traîne. Elle a accessoirisé son look avec un glamour magnifique avec un chignon lissé, un œil charbonneux sensuel et une lèvre rose brillante.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Matt Atwater : Tout ce qu’il faut savoir sur l’acteur repéré avec Kate Beckinsale

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.